¡ÚÅìµþ¸ÞÎØ¡Û¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤¬¿û¼óÁê¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ËÆÃÎã¤Ç¡Ö¸ùÏ«¾Ï¤Î¶â¾Ï¡×¼øÍ¿¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤ÎàÆÃÊÌÂÔ¶øá¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤Ï£¸Æü¡¢£É£Ï£ÃÁí²ñ¤Ç¸ÞÎØ±¿Æ°¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡Ö¸ÞÎØ¥ª¡¼¥À¡¼¡×¡Ê¸ùÏ«¾Ï¡Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¶â¾Ï¤ò¡¢¿ûµÁ°Î¼óÁê¤È¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¤Î¤ß¼õ¾Ï¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÍò¡£¡Öº£²ó¡¢£É£Ï£Ã¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤«ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡£ËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡£É½¾´¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤ÏÊä½þ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤Ç¤¤¿²æ¡¹»ÔÌ±¤À¡×¡Ö£É£Ï£Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤òÀ¸ìÓ¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¤´Ë«Èþ¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¤¢¡×¡Ö¸ÞÎØ¤¬´¶À÷³ÈÂç¤·¤¿¾Úµò¤Ê¤ó¤Æ£±¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÁíÍý¤¬°¤¤¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ê¤ó¤ÆÈù¡¹¤¿¤ëÊª¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Þ¤¢¤³¤Î£²¿Í¤¬¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¸ÞÎØ¤Ï¤Ç¤¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£