¤Þ¤ë¤ÇÍ½¸À¡Ä¾®6¤¬¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö26Ç¯¸å¤Î»Ô¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ºîÊ¸¡×¡¡Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤Î°ìÉô¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Ãµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡Ä26Ç¯Á°¤ËËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤¿¿Í¤òÃµ¤»
»ÔÀ¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë°¦ÃÎ¸©¤Î°ìµÜ»ÔÌò½ê¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊ¿À®7Ç¯¤ËËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò100¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë³«Éõ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö»þËä¤á¤¿¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤¿38ºÐ¤Î½÷À¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Åö»þ¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö26Ç¯¸å¤Î°ìµÜ»Ô¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ºîÊ¸¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤Î°ìÉô¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1921Ç¯¤ËÃæÅç·´°ìµÜÄ®¤¬°ìµÜ»Ô¤È¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë»ÔÀ¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë°ìµÜ»Ô¡£µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢26Ç¯Á°¤ËËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬7·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¹Êó»ï¤Ê¤É¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤â¡¢Ëä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä´ºº¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìµÜ»ÔÌò½ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¡Ê¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤¿¡ËÊý¤Ë¡¢³«¤±¤ë»þ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡Ä
¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤¿¸÷ÌÀ»û¸ø±à¡£Ëä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÎ©¤ÄÀÐÈê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¿À®7Ç¯11·î3Æü¡¢¤³¤³¤Ë¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤Þ¤·¤¿¡£³«Éõ¤Ï»ÔÀ¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾Îñ2021Ç¯¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö26Ç¯¸å¤Î°ìµÜ»Ô¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ºîÊ¸¡×¤ä²Ö¤Î¼ï¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤¿»Ò¶¡¤Ï¸½ºß¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¡ÄÊ¹¤¹þ¤ß¤¹¤ë¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º
»ÔÀ¯100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤Î°ìµÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤âËä¤á¤¿¿Í¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼·Í¼º×¤ê¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î±ØÁ°¤Î¾¦Å¹³¹¡£Åö»þËä¤á¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ºß40ºÐÁ°¸å¤Î¤Ï¤º¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¡£
ÃËÀ¡Ê45¡Ë:
Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í
ÃËÀ¡Ê30Âå¡Ë:
¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¡£³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤
½÷À¡Ê40Âå¡Ë:
Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Çµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤Ç¿ÊÅ¸¡© ¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤¿¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë
¤½¤³¤ÇºîÀï¤òÊÑ¹¹¡£ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Ï·ÊÞ¤Îñ½Å¹¤Î½÷À¡§
¼ç¿Í¤ÎËå¤¬¶µ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤¿¤È¤«¤É¤¦¤È¤«¡Ä
¤½¤Î½÷À¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
Ï·ÊÞ¤Îñ½Å¹¤Î½÷À¡§
¸Ä¿ÍÅª¤ËËå¤Î²È¤ÎÄí¤«¤ËËä¤á¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÎÏÃÂê¤¬¡Ä
¸Ä¿ÍÅª¤ËËä¤á¤¿ÊÌ¤Î¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤ÆºÆ¤ÓÄ´ºº¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢Ç¯ÇÛ¤Î³§¤µ¤ó¤âÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¾åÀï¤¬¥À¥á¤Ê¤é¶õÃæÀï¤Ç¡¡ÃÏ¸µFM¶É¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±
ÃÏ¾åÀï¤¬¥À¥á¤Ê¤é¶õÃæÀï¤ÇÄ´ºº¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡ÖFM¤¤¤Á¤Î¤ß¤ä¡×¡£
ÅÅÇÈ¤ò»È¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëºîÀï¤À¡£ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡ä
Ê¿À®7Ç¯¤ËËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡£º£¡¢30Âå¸åÈ¾¤«¤é40ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¢¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢°ìµÜ»ÔÌò½ê¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÅÅÇÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ìµÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Í½¸À¤Î°ìÉô¤¬Åö¤¿¤ë¡ÄÅö»þ¾®6¤Î½÷À¤¬½ñ¤¤¤¿¡ÖÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¡×
¥é¥¸¥ª¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿Æü¤«¤é4Æü¸å¡¢»ÔÌò½ê¤ËËä¤á¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤ÎÊý¤òË¬¤Í¤¿¡£
Ï¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉðÆ£µ×Èþ»Ò¤µ¤ó(38)¡£Åö»þ¾®³Ø6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ºîÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
26Ç¯Á°¤Ë¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö2021Ç¯¤Î°ìµÜ¤òÁÛÁü¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¡×¡£¼ê¸µ¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ãºîÊ¸¡ÖÌ¤Íè¤Î°ìµÜ¡×¤Î°ìÉô¡ä
Ì¤Íè¤Î°ìµÜ¡£Â¾¤ÎÄ®¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìµÜ¤Î³¹¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ø¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂ¾¤Ë¿Þ½ñ´Û¤äÉÂ±¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¡¢²¹Àô¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê
ºîÊ¸¤Ë¤Ï¡¢±Ø¥Ó¥ë¤Ë¿Þ½ñ´Û¤ÈÉÂ±¡¡¢²¹Àô¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¼Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸½ºß¤Î±Ø¥Ó¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉðÆ£¤µ¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Ê¸½¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì½ï¤Ë±Ø¥Ó¥ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
°ìµÜ±Ø¤Î±Ø¥Ó¥ë¤Ï9Ç¯Á°¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ìÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ÆÆâ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö5F°ìµÜ»ÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢46Ëüºý¤â½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ëµðÂç¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬¡Ä¡£
ÉðÆ£µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡§
Åö»þ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¿Þ½ñ´Û¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£6Ç¯À¸¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊØÍø¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¿Þ½ñ´Û¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡ÖÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤ËÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÉðÆ£¤µ¤ó¡£»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤Î°ìÉô¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉðÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢7·î11Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¿È¤¬¤¤ì¤¤¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢26Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤â¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê°ìµÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë