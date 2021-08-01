¡Ö»õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¥ê¥¹¥¯¤¬1.5ÇÜ¡×¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¡¢Æþ¤ì»õ¤Î»ÈÍÑ¤äÆü¾ï¤Î¼êÆþ¤ì¤¬Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥«¥®
¹ç·×4Ëü¿Í¶á¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö»õ¤ò¼º¤¨¤Ð¼º¤¦¤Û¤ÉÇ§ÃÎ¾É¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤éÀìÌç²È¤Ï¡¢µÁ»õ¤äÆþ¤ì»õ¤È¤¤¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤ä»õ¤Î¼êÆþ¤ì¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dose-Response Meta-Analysis on Tooth Loss With the Risk of Cognitive Impairment and Dementia - Journal of the American Medical Directors Association
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(21)00473-4/fulltext
Tooth Loss Associated With Increased Cognitive Impairment and Dementia - Neuroscience News
https://neurosciencenews.com/tooth-loss-cognitive-decline-18876/
Flossing your teeth may protect against cognitive decline, research shows - CNN
https://edition.cnn.com/2021/07/08/health/flossing-tooth-loss-cognitive-decline-wellness/index.html
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¸¶°ø¸õÊä¡×¤È¤·¤Æµó¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¸ýÆâ¤Î·ò¹¯¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Î´Ø·¸¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Àè¹Ô¸¦µæ¤ò¸µ¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö»õ¼þÉÂ¤äÃî»õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê»õ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¤«¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ÉÍÜ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤êÇ¾¤ÎÆ¯¤¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»õ¤ÎËÜ¿ô¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º´Ç¸î³ØÉô¤ÎBei Wu¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»õ¤ÎÁÓ¼º¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¾ã³²¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿ÏÀÊ¸14·ï¤ò½ÄÃÇÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¤Î¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢3Ëü4074¿Í¤ÎÀ®¿Í¤ÈÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô4689¿Í¤Î¹ç·×3Ëü8763¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö»õ¤òÂ¿¿ô¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ®¿Í¤Ï¡¢»õ°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤ò½ü³°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¾ã³²¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬1.48ÇÜ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬1.28ÇÜ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8·ï¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»õ¤ÎÁÓ¼º¿ô¤ÈÇ§ÃÎ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î´Ø·¸¤ò»»½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»õ¤ò1ËÜ¤Ê¤¯¤¹¤´¤È¤ËÇ§ÃÎµ¡Ç½¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬1.4¡ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬1.1¡óÁý²Ã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»õ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢µÁ»õ¤äÆþ¤ì»õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾ã³²¤È¤ÎÍ°Õ¤Ê´Ø·¸À¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Wu¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ýÆâ±ÒÀ¸¤Î½ÅÍ×À¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¼þÃÎ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ãî»õ¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ¼£ÎÅ¤äÆþ¤ì»õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸ý¹Ð(¤³¤¦¤¯¤¦)±ÒÀ¸¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¸ýÆâ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÈÇ¾¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wu¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ï·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«»õ¼þÉÂ³Ø²ñ¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó²ñÄ¹¤Ï¡¢CNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»õ¼þÉÂ¤Ë¤è¤ë±ê¾É¤Ï¡¢¿´·ì´É¼À´µ¡¢ç¹Â¡(¤¹¤¤¤¾¤¦)¤¬¤ó¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ¾É°Ê³°¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËèÆü¤Î»õËá¤¤ä¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Õ¥í¥¹¡¢Äê´üÅª¤Ê»õ²Ê¼õ¿Ç¤Ë¤è¤ê¡¢»õ¼þÉÂ¤Ê¤É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ¤ì»õ¤Ë¤è¤êÇ§ÃÎ¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ¤ì»õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤¬ºî¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢µÁ»õ¤¬´µ¼Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼«¸Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£