¥¢¡¼¥¹À½ÌôŽ¢»¦ÃîºÞ¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤Ž£Àë¸À¤Î¿¿°Õ
¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃî¥±¥¢ÍÑÉÊ¡Ê»¦ÃîºÞ¡¦ËÉÃîºÞ¡Ë¤ÏÂç¤¤Ê¼ý±×¸»¤À¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÃî¥±¥¢¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë»¦ÃîºÞ¡¦ËÉÃîºÞ¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤ÎÀîÃ¼¹îµ¹¼ÒÄ¹¤À¡£¡Ö¥¢¡¼¥¹¥Î¡¼¥Þ¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¤´¤¤Ö¤ê¥Û¥¤¥Û¥¤¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢Ç¯´ÖÇä¤ê¾å¤²1300²¯±ß¤Î»¦ÃîºÞ»Ô¾ì¤Ç¥·¥§¥¢5³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¶È³¦ºÇÂç¼ê¤À¡£
¤½¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤¬»¦ÃîºÞ»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤µ¤¨¤â¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀîÃ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿1994Ç¯¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¸þ¤±»¦ÃîºÞ¤ÎÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤¬9³ä°Ê¾å¤Ç¡¢¹ñÆâ»¦ÃîºÞ¤Î°ìËÜÁä¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ï¢·ëÇä¾å¹â¤Ç3³ä¡£ÍðË½¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢30Ç¯¸å¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶ÈÀÓ¤ÏÀä¹¥Ä´
»¦ÃîºÞÂç¼ê³Æ¼Ò¤Î2020Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇºßÂð»þ´Ö¤¬¿¤Ó¡¢´¹µ¤¤Îµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÉÃîÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤¬Áý¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Î2020Ç¯12·î´ü¶ÈÀÓ¤ÏÇä¾å¹â1960²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×114²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£Æ±¤¸¾å¾ì´ë¶È¤Ç¶È³¦3°Ì¤Î¥Õ¥Þ¥¥é¡¼¤â¡¢2021Ç¯3·î´ü¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£ºßÂð¶ÐÌ³¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤¬ÄêÃå¤·¡¢2021Ç¯ÅÙ¤â»Ô¾ì¤Î¹¥Ä´¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤ÎÃæ¡¢ÀîÃ¼¼ÒÄ¹¤¬¤¢¤¨¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍø±×¤ÎÃì¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤Ä¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ»¦ÃîºÞ»Ô¾ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹½Â¤ÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¹½Â¤ÊÑ²½¤Î1¤ÄÌÜ¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤À¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É¤ÇÆüËÜ¤Îµ¤²¹¤Ï°ÊÁ°¤ÈÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î8·î¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1991¡Á2000Ç¯¤Ë29.7ÅÙ¤À¤Ã¤¿Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï¡¢2011¡Á2020Ç¯¤Ë¤Ï32.1ÅÙ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
»¦ÃîºÞ¤ÎºÇÂç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¨¤È²ã¤Î³èÆ°¤Ïµ¤²¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¥ä¥Ö²ã¤Ïµ¤²¹¤¬25¡Á26ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È³èÆ°¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤¬¡¢30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈµÛ·ì°ÕÍß¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤¤¿2018Ç¯¤Ï²ã¤Î³èÆ°¤¬Æß¤ê¡¢¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤Î2018Ç¯12·î´ü¤ÎÃî¥±¥¢ÍÑÉÊÉôÌçÇä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ5¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏÂæÉ÷¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£2011¡Á2020Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÉ÷¤Î¿ô¤Ï35¸Ä¡£10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¸«¤ë¤È1950Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö·ã¤·¤¤±«É÷¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë³²Ãî¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Î®¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡Ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¾åÎ¦¤Ï»¦ÃîºÞ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Íµ¤¤Î¡ÖÃî¤è¤±¡×¤Ë°Û¶È¼ï¤¬»²Æþ
¹½Â¤ÊÑ²½¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¶¥Áè·ã²½¤À¡£Ãî¥±¥¢ÍÑÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤ÏÃî¤ËÌôºÞ¤òÄ¾ÀÜ¿á¤¤«¤±¤Æ»¦¤¹¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÃî¤ò¸«¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãî¤è¤±¥¿¥¤¥×¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤ÎÀîÃ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢´¶À÷¾É¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸ì¤ë¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãî¤è¤±¤ò´Þ¤à¡Ö¶õ´Ö¡¦ÂÐÊªÍÑ¡×»¦ÃîºÞ¤Î2020Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç2³ä°Ê¾åÁý¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡ÖÄ¾ÀÜÍÑ¡×¤Î¿¤ÓÎ¨¤Î2ÇÜ¶á¤¤¡£
»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Â³¤¯Ãî¤è¤±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶âÄ»¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÂçÆüËÜ½üÃîµÆ¤ä¥Õ¥Þ¥¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ï°ã¤¦°Û¶È¼ï¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÍÑÉÊÂç¼ê¤Î²Ö²¦¤Ï¡¢½á³êÌý¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥ª¥¤¥ë¤òÈ©¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢²ã¤¬È©¤ËÃåÃÏ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡¢À½ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¡Âç¼ê¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ï²ã¼è¤ê¤â¤Ç¤¤ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤òÈÎÇä¤·¤¿¡£
»Ô¾ì´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀîÃ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥§¥¢3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤Ë127²¯±ß¤¢¤Ã¤¿³¤³°Çä¾å¹â¤ò2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë160²¯±ß¤Ø¿¤Ð¤¹¡£»Íµ¨¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ²¹ÃÈ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿Çä¤ê¾å¤²¤ò¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¥¨¤ä²ã¡¢¥´¥¥Ö¥ê°Ê³°¤Î¿·ÎÎ°è¤Î³«Âó¤â¿Ê¤á¤ë¡£¸½ºß¡¢Â¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥À¥Ë¤¬¥Û¥¤¥Û¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥À¥ËÍÑ¾¦ÉÊ¤À¡£¥À¥Ë¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÃÎ¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2020Ç¯¤Ç62²¯±ß¤È¾®¤µ¤¤¤¬¡¢2019Ç¯¤Î44²¯±ß¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯´Ö¤Ç1.5ÇÜ¼å¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤â¤³¤Î´Ö¤Ë1.3ÇÜ¶á¤¯Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¦Ãî¥±¥¢¡×¤Ç´¶À÷¾É¾¦ÉÊ¤Ë¥·¥Õ¥È
¥À¥ËÍÑ¾¦ÉÊ¤ÏÆüÍÑÉÊÂç¼ê¤ÎP&G¤¬2019Ç¯¤Ë°áÎÁÍÑÀöºÞ¤Î¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¥À¥Ë¤è¤±¥×¥é¥¹¡×¤òÈÎÇä¡£¼¼ÆâË§¹áºÞ¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¤¥¨¥¹¥Æ¡¼¤â2020Ç¯¤Ë¥À¥ËÍÑ¾¦ÉÊ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É·ãÀï¶è¤À¤¬¡¢º£¸å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤¬¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃ¦¡×Ãî¥±¥¢¤À¡£ÀîÃ¼¼ÒÄ¹¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¾ÍèÁü¤Ï¡¢¡Ö´¶À÷¾É¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥°Ç®¤äÆüËÜÇ¾±ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ãî¤òÇÞ²ð¤È¤·¤¿´¶À÷¾É¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò½ü¶Ý¤Ê¤É´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Þ¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÜ²¼ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½ü¶ÝºÞ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖMA-T¡×¡ÊMatching Transformation System¡Ë¤À¡£À®Ê¬¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¿å¤À¤¬¡¢È¿±þ¤¹¤Ù¤¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤Î¤ß½ü¶ÝÀ®Ê¬¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤Þ¤º¡¢°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ê¤É¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò98%°Ê¾å¾ÃÆÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤ÏMA-T¤ò¶ÈÌ³ÍÑ¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¢¡¼¥¹´Ä¶¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇMA-T¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³ÍÑÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¡£¤½¤Î¸å¡¢OEMÀ½Â¤¤â»Ï¤á¤¿¡£º£¸å¤Ï°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½ü¶ÝºÞ»Ô¾ì¤ÇMA-T¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¤¡£ÀîÃ¼¼ÒÄ¹¤â¡ÖMA-T¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö·Ð±Ä¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢½çÄ´¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
MA-T¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¡¢½ü¶ÝºÞ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ¸Â¸¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤Ð¡¢´¶À÷¾É¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÁü¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£