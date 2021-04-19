¼ÂÇ¯Îð¤è¤êÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡ª¡©¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNGÈý¥á¥¤¥¯3Áª
2021Ç¯¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈý¤Ï¡©
2021Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÈý¤Ï¡¢ºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÈý¤Ç¤¹¡£Ê¿¹Ô¤¹¤®¤º¥«¡¼¥Ö¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¥¢¡¼¥ÁÈý¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈýÌÓ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤¹¤®¤º¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î¤ßÉÁ¤Â¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¼Ì¿¿º¸¤«¤é½ç¤Ë
¥ô¥£¥» ¥ê¥·¥§¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë S ¡ôGY001¡¡¡ÊÀÇ¹þ594±ß¡Ë
ÎÏ¤¬¤Ä¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÇ»¤¯È¯¿§¤·¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£·«¤ê½Ð¤·¼°¤Ç1.5mm¤ÎºÙ¿Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÈýÌÓ1ËÜ1ËÜ¤òÉÁ¤Â¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³ð¤¨¤ë¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡ôGY001¤Ï¥°¥ì¡¼¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÃÏÈý¤Ë¶á¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡õbe¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é ¡ô¥â¡¼¥Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡¡¡ÊÀÇ¹þ1,430±ß¡Ë
¥Î¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¼Á´¶¤¬¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£¡ô¥â¡¼¥Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¤Û¤É¤è¤¤ÀÖ¤ß¤Ç½÷À¤é¤·¤¤¿§µ¤¤È½À¤é¤«¤µ¤Î¤¢¤ëÈý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Èý¤¬¸Ç¤Þ¤é¤º¤Õ¤ï¤Ã¤È»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤â¡ý¡£
¡õbe¡¡¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ ¡ô¥â¡¼¥Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡¡¡ÊÀÇ¹þ1,540±ß¡Ë
¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤È¤¬¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿ÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¡£¥ê¥¥Ã¥É¤ÏÍî¤Á¤ä¤¹¤¤Èý¿¬¤Ë¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÈýÆ¬¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¥Î¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¼Á´¶¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÈý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñÀ¸Æ²¡¡¥·¥å¥¨¥È¥¥¡¼¥ë¥º ¥Ö¥í¡¼¡õ¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥·¡¡¡ÊÀÇ¹þ1,320±ß¡Ë
¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤É²¿ËÜ¤âÉ®¼Ô¤¬¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡£ËÜÍè¿¿¤ÃÄ¾¤°¤À¤Ã¤¿ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¶Ê¤²¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NGÈý¥á¥¤¥¯¡ÈýÆ¬¤¬ÂÀ¤¯¶ËÃ¼¤Ë¤·¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èý
¾¼ÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¶ËÃ¼¤Ê¥«¡¼¥Ö¤ÈÈý¿¬¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ¼«Á³¤ËºÙ¤¯¤Ê¤ëÈý¤ÏNG¤Ç¤¹¡£´ðËÜÈý»³¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÂÀ¤µ¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¾å¤«¤éÉÁ¤¯¤ÈÈý¤Ï¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²¼¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈý»³¤ÈÈý¿¬¤ËºÇ½é¤Ë°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤ÈÍýÁÛÅª¤ÊÈý¤Î·Á¤ò´ÊÃ±¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NGÈý¥á¥¤¥¯¢Ç»¤¹¤®¤ëÈý
¾¼ÏÂ¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿°Õ»Ö¤Î¶¯¤½¤¦¤ÊÇ»¤¤Èý¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸Å½¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥¥Ä¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤ÇNG¤Ç¤¹¡£
²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Þ¤º»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èý¤òÉÁ¤¯ºÝ¤ÏÀè¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇ»¤¯È¯¿§¤·¤Ê¤¤¥Ú¥ó¥·¥ë¤«¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ç»¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤¿»þ¤äÁ´ÂÎ¤òºÇ¸å¤ËÄ´À°¤¹¤ë»þ¤ÏÉ¬¤º¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÇ»¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤ò½Å¤Í¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤¹¤È¹¤È´¤±¤Æº£¤Ã¤Ý¤¤Èý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
NGÈý¥á¥¤¥¯£¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÈý
¤¤¤¯¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈý¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èý¤ÎÌÓÎ®¤ì¤¬Íð¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ë¸«¤¨¤Æ¾¼ÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤NG¤Ç¤¹¡£
²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Èý¤òÉÁ¤¯Á°¤Ë¤â¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÌÓÎ®¤ì¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÈý¤Ë»Å¾å¤¬¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤òºÇ¸å¤Ë»È¤¦ºÝ¤âÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¾¼ÏÂ´¶¤¬½Ð¤ÆÇ¯Îð¤¬ÍÆ°×¤Ë¿äÄê¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊNGÈý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ðº£¤¹¤°¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Èý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£