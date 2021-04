2021年4月10日(土)から日本テレビ系にて放送となるTVアニメ「EDENS ZERO(エデンズゼロ)」より、「週刊少年マガジン」の漫画家7名から主人公シキたちを描いた応援イラストが改めて公開された。

「EDENS ZERO(エデンズゼロ)」は、「RAVE」「FAIRY TAIL」などの代表作をもつ真島ヒロ先生によるSF漫画。2018年より「週刊少年マガジン」にて連載され、累計発行部数は7000万部を超えている(2021年3月現在)。 惑星グランベルで機械たちに育てられた唯一の人間の少年シキと、そこに訪れた少女レベッカが出会うことで、宇宙のどこかに存在し願いを叶えてくれる“マザー”を探す旅に出る物語だ。

本日4月10日(土)からTVアニメが放送開始となるのに合わせて、公式Twitterにて掲載されていた「週刊少年マガジン」の漫画家7名から主人公シキたちを描いた応援イラストが改めて公開されたので紹介する。

ここでしか見ることができない、ぞれぞれの作家のタッチで描かれた主人公・シキ、レベッカ、ハッピーたち!放送がさらに楽しみになる企画となっているのでぜひチェックしていただきたい。

■森川ジョージ「はじめの一歩」





■安田剛士「DAYS」■瀬尾公治「女神のカフェテラス」■大暮維人「化物語」(漫画)■吉河美希「カッコウの許嫁」■大久保篤「炎炎ノ消防隊」

【作品情報】

■TVアニメ「EDENS ZERO(エデンズゼロ)」

<放送情報>

2021年4月10日より放送開始!

日本テレビ系:毎週土曜24時55分〜

※放送日時は予告なく変更になる可能性がある。



<配信情報>

NETFLIX・Huluにて独占先行配信決定!

4月10日より毎週土曜25時35分から各話配信



<キャスト>

シキ・グランベル:寺島拓篤

レベッカ・ブルーガーデン:小松未可子

ハッピー:釘宮理恵

ワイズ・シュタイナー:手塚ヒロミチ

EMピーノ:井澤詩織

ホムラ・コウゲツ:青木志貴

エルシー・クリムゾン:大原さやか

ジギー:大塚芳忠

マザー:井上喜久子



<スタッフ>

総監督:石平信司

監督:鈴木勇士

シリーズ構成:広田光毅

アニメーションキャラクターデザイン:迫由里香

サブキャラクターデザイン:菊池隼也

美術監督:魏斯曼(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計:伊藤由紀子

撮影監督:廣瀬唯希

編集:後藤正浩(REAL-T)

音響監督:はたしょう二

音響制作:マジックカプセル

音楽:平野義久

音楽制作:日本テレビ音楽

オープニングテーマ「Eden through the rough」西川貴教

エンディングテーマ「冒険のVLOG」CHiCO with HoneyWorks

アニメーション制作:J.C.STAFF

製作:講談社・日本テレビ



【原作情報】

原作:真島ヒロ

連載:週刊少年マガジン(講談社刊)

コミックス1巻〜14巻発売中

⇒原作公式サイト



(C) 真島ヒロ/講談社・NTV

