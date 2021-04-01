ÓË¸Æ¡¢Ãº¿å²½Êª¡Ä¡Ä¤¹¤²È¤ÇÅÁÀâ¤Î¡Ö¤ä¤¤½¤ÐµíÐ§¡×¤¬Éü³è¡ª¡¡±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¸ø³«µÇ°¤Ç4·î7Æü¤è¤ê
¤ª¤Ê¤¸¤ßµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ç¡¢4·î7Æü¤è¤ê¡Ö¤ä¤¤½¤ÐµíÐ§¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2013Ç¯¤ËÅÁÀâ¤ÊÈÎÇä¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£4·î23Æü¤è¤êÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ææ¥á¥¡ª²Ö¤ÎÅ·¥«¥¹³Ø±à¡×¤Î¸ø³«µÇ°¤Ç¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÌî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤ÈÉã¡¦Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¤¬ÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£
¤ä¤¤½¤ÐµíÐ§¤ÎÂ¾¡¢¤ä¤¤½¤ÐµíÐ§¥ª¥à¥«¥ì¡¼MIX¡¢¤ª»ÒÍÍµí¥ª¥à¤½¤Ð¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ä¤¤½¤Ð¤È¸æÈÓ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÃº¿å²½Êª¤ÎË½ÎÏ¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¡¢5·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ä¤¤½¤ÐµíÐ§(ÊÂÀ¹)¡¡500±ß
¤ä¤¤½¤ÐµíÐ§¥ª¥à¥«¥ì¡¼MIX(ÊÂÀ¹)¡¡690±ß
¤ª»ÒÍÍµí¥ª¥à¤½¤Ð¡¡300±ß
(¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ)
´ØÏ¢¡§
±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¸ø³«µÇ°¡ª
ÅÁÀâ¤Î¡Ö¤ä¤¤½¤ÐµíÐ§¡×Éü³è¡ª
¡Ö¤ä¤¤½¤ÐµíÐ§¥ª¥à¥«¥ì¡¼MIX¡×¤â¿·ÅÐ¾ì¡ª
https://www.sukiya.jp/news/2021/03/20210331.html[¥ê¥ó¥¯]