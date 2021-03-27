½µËö¤Ï¡ÖÄ¶PayPayº×¡×¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ª¡¡¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥¸¥ã¥ó¥ÜÄÉ²Ã¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë
¡¡3·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÄ¶PayPayº×¡×¤¬¡¢3·î28Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ27Æü¡¦28Æü¤Ï¡Ö¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¶PayPayº×¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢´Ô¸µÎ¨20¡ó¡¢´Ô¸µ¾å¸Â1000±ß¡¿²ó¡¦´ü´Ö¤À¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¿¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥Þ¥Û¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¡¢È¾Ç¯´ÖÍøÍÑ¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï´Ô¸µÎ¨¤ä´Ô¸µ¾å¸Â¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤¬°ìÉô¤ò½ü¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ÃÌÁÅ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¡¡2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎºÇÂçÁ´³Û¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Ï¡¢1Åù¤Ç100¡ó¡¢2Åù¤Ç10¡ó¡¢3Åù¤Ç1¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï10Ëü±ß¡¿²ó¡¦´ü´Ö¡£¤Þ¤¿¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äPayPay¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥ä¥Õ¡¼´ØÏ¢¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë´Ô¸µÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£