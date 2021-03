TBS系で29日に放送される音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル(後7:00〜10:57)の出演アーティスト第1弾と歌唱曲が発表された。サブMCとしてEXITも出演する。

【写真】サブMCを務めるEXIT

番組放送1周年を記念して放送される4時間スペシャルでは、adieu(アデュー)こと上白石萌歌が音楽番組初歌唱する。2017年公開の映画『ナラタージュ』の主題歌を歌い、正体不明の新人アーティストとして話題になった後、約2年の時を経て正体を公表したadieu。人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の初回ゲストとしても注目を浴びたadieuは、YouTubeでのMV再生数が510万回を超す話題曲「よるのあと」をフルサイズで披露する。

乃木坂46は4期生が新曲「Out of the blue」フルサイズ歌唱。猫の手招きのような振付を「#ねこぱんちダンス」と表現して公式TikTokでダンス動画を投稿したところ、有名人や老若男女、ペットにまで波及。数多くの「#ねこぱんちダンス」動画が投稿され、TikTok上の「#ねこぱんちダンス」の動画総再生回数が1300万回を突破した。

今回は、乃木坂46のメンバーをより近くに感じられ、番組を見ながら一緒に楽しめるARスペシャル企画を実施。ARプラットフォームアプリ「vReal」をダウンロードしたスマホをかざすと、超リアルな乃木坂メンバーの3Dアバターが視聴者の部屋に出現し、しゃべる(※一部機種では正しく動作しない場合あり)。

9人組グローバルガールズグループ・NiziUは、CMソングとして話題の両A面シングルのうち「Take a picture」をフルサイズでテレビ初歌唱することに。

昨年7月に活動休止を発表したMrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴は、ソロデビュー後初の音楽番組出演決定。自身最高音域という「French」をフルサイズでテレビ初披露する。大森のこだわりがつまった一夜限りのステージは必見だ。

番組初登場の手嶌葵は、21日に高視聴率で最終回を迎えた綾瀬はるか主演のTBS系日曜劇場『天国と地獄〜サイコな2人〜』主題歌「ただいま」のテレビ初披露。DA PUMPは17人の一流ダンサーたちと共に新曲「Dream on the street」を披露する。

さらに、『CDTV』28年分の総合ランキングから「みんなが聴いた!歌った!」春ソングを一挙公開! Little Glee Monsterは「青春フォトグラフ」と、名曲カバーコーナーで「春よ、来い」を歌い、Awesome City Clubは映画『花束みたいな恋をした』のインスパイアソングでロングヒットしている「勿忘」を披露する。

■『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル出演者

▽出演アーティスト・歌唱曲(※アーティスト50音順)

adieu(上白石萌歌)「よるのあと」

Awesome City Club「勿忘」

大森元貴「French」

DA PUMP「Dream on the street」

手嶌葵「ただいま」

NiziU「Take a picture」

乃木坂46・4期生「Out of the blue」

Little Glee Monster「青春フォトグラフ」「春よ、来い」

ほか

▽MC

えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)▽サブMC

EXIT