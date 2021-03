動物を虐待することは許されることではない。当事者に批判が集まるのはもっともだが、海外では魚の腹部に瓶を入れてバーボンを飲む様子をTikTokに投稿した男性が批判を浴びている。

オーストラリアで、男性が魚の腹部にバーボンの瓶を入れ、魚をコッブ代わりにしてバーボンを飲む様子を自身のTikTokに投稿し批判を浴びていると海外ニュースサイト『Daily Mail Online』と『The Daily Star』が3月12日までに報じた。

報道によると、男性は船の上で魚の腹部にバーボンの瓶を入れ、魚の口からバーボンを飲む動画を自身のTikTokに投稿したという。男性の年齢は不明である。『The Daily Star』は男性が投稿した動画の一部を公開しているが、男性は縦に切られた魚の腹部にバーボンの瓶を入れ、瓶から魚の内部を通り、魚の口から出てくるバーボンを飲んでいる。魚の大きさは直径20センチほどで、動画の中で魚は身動きしておらず、死んでいると思われる。男性は船の上にいて、上半身は裸だった。男性はバーボンを完全に口に含むことができず、茶色いバーボンの液が男性の胸元にしたたっている様子も動画に収められている。動画には映っていないものの男性の周りにはほかにも複数、人がいるようで男性が魚の口からバーボンを飲むと、歓声を上げている。

動画は投稿されるとすぐに拡散され、地元のネットメディアなどがこの動画について報じた。『Daily Mail Online』によると、投稿の拡散をきっかけに、動物保護を目的に結成されたオーストラリアの政党「動物正義党」の議員の一人が「動物を虐待してスリルを得ようとしている行為で、非難されるべきだ」という声明を地元メディアを通じて発表したそうだ。なお、投稿は現在削除されている。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「魚を侮辱しているとしか思えない。たとえ魚が死んでいたにしてもすべきではないし、ましてや動画に撮るべきではなかった」「魚に対して失礼」「男性はもちろん、周りで楽しんでいる人の神経も疑う」「そもそも動画は下品。いい大人がすべきことではない」などの声が挙がっていた。ただ一部ではこうった批判に対し、「私たちはそもそも魚を食べて生活している。魚に失礼という批判は間違っている」「なんでも批判をすればいいというものではない」などの声も寄せられていた。

​>>家の中のアリを一網打尽にするも、思わぬ「反撃」を受け女性が死亡 大胆な駆除方法からの衝撃展開に恐怖<<​​​

海外では、魚の体内にアルコールを入れ、魚からアルコールを飲む動画を投稿して批判を浴びた人がほかにもいる。

アメリカ・ニューヨーク州で若い女性が、死んだ魚の口にビールを注ぎ、口からビールを飲む動画をSNSに投稿して批判を浴びたと海外ニュースサイト『LADbible』が2018年8月に報じた。記事によると、女性はボートの上で直径1メートルほどの死んだ魚の口にビールを注いで魚をコップ代わりにし、口をつけてビールを飲む動画を自身のFacebookに投稿したという。投稿は拡散され、360万回以上再生されたそうだ。

女性の元には「生き物を粗末に扱っているようで気分が悪い」「命の大切さを学ぶべき。子どもには絶対見せられない動画」というような批判が殺到した。一部では「面白い」と動画を楽しむ人もいた。現在、投稿は削除されている。

あまり深く考えずSNSに動画を投稿する人は少なくはないだろう。しかし意に反して動画が不適切だと捉えられることもあり、批判を浴びる可能性もゼロではない。記事内の引用について

「'That's just wrong': Fisherman is blasted over stomach-churning video showing him neck a can of bourbon out of a dead FISH」(Daily Mail Online)より

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9350455/Disturbing-moment-fisherman-skulls-bourbon-dead-FISH.html

「Sick video shows man drinking whiskey through twitching fish's lips」(The Daily Star)より

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/sick-video-shows-man-drinking-23695637

「Woman Proudly Chugs Beer Out Of Dead Fishes Mouth」(LADbible)より

https://www.ladbible.com/news/news-woman-proudly-chugs-beer-out-of-dead-fishes-mouth-20180810