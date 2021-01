大好評のシリーズ第6弾となるネピア「鼻セレブ」のリラックマデザインが数量限定で登場。今回は、「お外でごろん」テーマのデザインで、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリの3個パックに。2021年の干支のうしの着ぐるみを着たかわいいデザインとなっている。

ネピア「鼻セレブ」は、クリーム成分を配合した独自の「トリプル保湿」に「植物由来スクワラン」を加え、しっとりやわらかな肌ざわりの保湿ティシュ。デリケートなお肌の方にはもちろん、風邪や花粉症、メイクケアにも最適だ。

リラックマのかわいいデザインに、見ているだけでほっこりやさしい気持ちになれる、リラックマデザインのネピア「鼻セレブ」は、数量限定で、サンエックスネットショップでも、他のお店でも、好評発売中。ぜひGETして。

商品概要

■ネピア リラックマ鼻セレブ ティシュ3個パック

価格:オープン価格

発売日:好評発売中

掲載ページ:http://www.san-x.co.jp/blog/rilakkuma/2021/01/post-3518.html

©SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.