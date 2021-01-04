°ËÆ£·òÂÀÏº»£¤êÄ¾¤·¤ÇÀÖ»ú¤Ë¡Ä¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¹â»ëÄ°Î¨¤â¥Õ¥¸¤ÎÃ²¤
¡Ö3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤ÎÁ°ÊÔ¤Ï13.5¡ó¤ÇÆ±»þ´Ö²£ÊÂ¤Ó¥È¥Ã¥×¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
1·î3Æü¡¢4ÆüÆóÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎÂè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê48¡Ë±é¤¸¤ë·Ù»¡³Ø¹»¤Îµ´¶µ´±¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Î·ï¤Ç»£¤êÄ¾¤·¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷Æü¤Þ¤Ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤äÊÔ½¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
ºòÇ¯10·î¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤ÈÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Êíà¤Æ¨¤²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê23¡Ë¡£»ö¸Î¸å¤Ï12·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç±éÉñÂæ¤Î¹ßÈÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±ÆºÑ¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤¬¡È¼Ö¤Ç¿Í¤òíà¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ËÆ£¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ»£¤êÄ¾¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÆü¿ô¤¬¡¢»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½Ð±é¼Ô¤ËºÆÅÙ»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ßÄ¾¤¹ºî¶È¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀ©ºîÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£µ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹´Â«Æü¿ô¤Ê¤É¤Î½ô·ÐÈñ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿ôÉ´Ëü¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ÎÂ»¼º¤Ç¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¸ì¤ë¡£
¡ÖÅö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿À©ºîÈñ¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÈÖÁÈÃ±ÂÎ¤Ç¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¾åÁØÉô¤ÏÃ²¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£°ËÆ£¤µ¤óÂ¦¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿À©ºîÈñ¤òÀÁµá¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ËÆ£¤Ïº£Ç¯7·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·î9ÏÈ¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¸å¤¹¤°¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ßÈÄ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Ë¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ßÈÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯6·î¤«¤é»£±ÆÍ½Äê¤À¤Ã¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤È¤ÎW¼ç±é±Ç²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ï¶à¿µ¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë