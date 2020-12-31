Ž¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ž£Çã¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Á×À¤Íå¡Ø¥è¥¤¥·¥ç¤¹¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÏÁ´°÷¥¢¥Û¡¡1¡ó¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ØÃÇ¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÊÝÎ±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤ËÀÚ¤ë¤Ù¤
±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿·µ¬¤Î¸«¹þ¤ßµÒ¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çã¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤ÐÇã¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¹¤Î¤Ê¤¤±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸«¶Ë¤á¤¬¥¢¥Û¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ßµÒÁê¼ê¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÊÝÎ±¤µ¤ì¡¢Í½ÄêÉ½¤¬ÊÝÎ±µÒ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÁ³À®²Ì¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÝÎ±¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¡£ÊÝÎ±¤Ë¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Åú¤¨¤Ï·ë¶É¡Ö¥Î¡¼¡×¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÅª¤Ï¾ðÊó¤ò¼è¤ë»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥í¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤¹¤ëÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎµÁÌ³¡£
¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎµÁÌ³¤Ï¡©¡¡¤½¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÏÃ¤äÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µÁÌ³¡£
¤â¤·ÊÝÎ±¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÏÉÃÂ®¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¸«¹þ¤ßµÒ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤¯¡£¡Ö·è¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬µÁÌ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤Ï»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÊ¹¤¯¤À¤±Ê¹¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¹ç¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
ÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤Ï¡Ö·è¤á¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¸ýÊÊ¤äÆÃÄ§¤¬»°¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö·ÀÌó¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÏÃÊ¹¤«¤»¤Æ¡×
¤³¤ì¤Ï·Ð¸³¾å¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤¡Ê·è¤á¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¡Ë²ÄÇ½À¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¡ÖÃíÊ¸¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌ£¸«¤µ¤»¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£½é¤ÃÃ¼¤«¤é·è¤á¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¿¼ÄÉ¤¤¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡£
¢ËÜÂê¤«¤é»¨ÃÌ¤Ë¤¹¤°¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤¬¤ë¿Í
¤³¤ì¤â·ë¶É¡¢¡Ö·è¤á¤ë¡×¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤ë¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë·Ð¸³¾å¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Û¤É»¨ÃÌ¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÄ´»Ò¤è¤¯ÏÃ¤¹¡£
£¡ÖÏÃ¡¢Ê¹¤¯¤À¤±Ê¹¤³¤¦¤«¡×
¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬çÓ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¥·¥ç¥Ü¤µ¤¬¸¶°ø¤Î¤Û¤È¤ó¤É¡£¥×¥í¤Î¾ðÊó¤Ï¤½¤ó¤Ê°Â¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê°Â¤¤¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤ªµÒÍÍ¤¬·è¤á¤ëµ¤¤¬¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¾ðÊóÊ¹¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ã¤«¤Ê¡¼¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÃÂ®¤ÇÀÚ¤ì¡£
¼ÂºÝ¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¡¢Çã¤¦¤Î¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÀÎÏ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃÀÎÏ¤È¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤éÅÙ¶»¡£¤¤â¤Ã¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃÀÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤·¡£
ÃÀÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÂç¤¤¯³ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÃÀÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤ªµÒÍÍ¤Û¤É¡¢°ì¸«±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°¦ÁÛ¤è¤¯¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»¨ÃÌ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¢£¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â³Û¤Î·ÀÌó¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤â²áµî¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é·ÀÌó¹â¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤â¡¢¸å¡¹¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿©¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥¯¥ì¡¼¥à¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤·¡¢¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¡£¤½¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥À¥À²¼¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È±Ä¶È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢»Å»ö¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨1²¯±ß¤Î·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´Ø¤ï¤ê¤¹¤é»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç»°¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤¹¤ë¿Í¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤³¤Î´Ö¡û¡û¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÃ´Åö¤Î¡û¡û¤Ã¤Æ½÷¤¬¤Û¤ó¤Þ¥¯¥½¥Ü¥±¤Ç¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä»¦¤·¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¿Í¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤È·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤«¤éÀäÂÐ¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¹â³Û¤Ê·ÀÌó¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Ö»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉðÍ¦ÅÁ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¿Í¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢»¨ÃÌ¤Ê¤É¤ÇÉÔ°Õ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÎ¡¢ÊÑ¤Ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤µ¤ì¤Æ¤µ¡¢¤À¤«¤é¶âÍ»Ä£¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆÄÙ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¿Í¤Ë»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉðÍ¦ÅÁ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¿Í¤Ê¤Î¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£
¢£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸ÜµÒ¤Ï»þ´Ö¤âÂÎÎÏ¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯
£¡ÖÍ½Äê¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¿¶¤ê²ó¤¹¿Í¡×
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¼Ò¤Î²ñµÄ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ç¡×¤È¤«¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¼Êý¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¤Ê¤ó¤ÇÌë¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¥°¥Ã¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡£
¤³¤ì¤ÏÍ½Äê¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤Î»ñÎÁÁ÷¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤«¤²ó¤¹¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âÀäÂÐ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»þ´Ö¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³ä¤«¤ì¤ë¤·¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¿Í¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¬¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿À·Ð¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï»ä¤ÎÌîÂ¼ëú·ô»þÂå¤Î°ì¿ÍÌÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¤³¤Î¡¤È£¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£70ºÐ¤°¤é¤¤¤ÎÌ¤Ë´¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢³ô¹¥¤¤Î»ñ»º²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¿Í¤ò·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤·¤Þ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¹â³Û¼è°ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤Ï¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡ÖÌÀÆü¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Î7³ä¤¬¤½¤Î¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¤¸ý¤Ö¤ê¤ÇÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÅÚÆü¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËÅÅÏÃ¤Ç·ã¤·¤¯ÇÍ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤Ï¤É¤ó¤è¤ê¡£¤½¤ì¤¬È¾Ç¯¡¢1Ç¯¡¢2Ç¯¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ó¥°¥Ü¥ó¥Ó¡¼¤ò°ú¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Â»¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö·ÀÌó¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ªÁ°¡¢½ÅÍ×»ö¹à¤ÎÀâÌÀ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¡×¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤ËÄß¤·¾å¤²¤ó¤¾¡×¤È¡¢Í×¤Ï´Ù¤ì¤ë¤¬¤¿¤á¤ËÊÑ¤Ê¤È¤³¤íÆÍ¤¤¤Æ¤¯¤ëºÇ°¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
¡Ö²òÌó¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¾¡£»ä¤Ë°ìÀ¸Ï¢Íí¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ë100Ëü±ß¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤Î±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
Á× À¤Íå¡Ê¤½¤ó¡¦¤»¤é¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼
1989Ç¯À¸¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉôÂ´¡£¿·Â´¤ÇÌîÂ¼ëú·ôÆþ¼Ò¡£¾Ú·ô±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ4Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢ÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê´°Á´Êâ¹çÀ©¡Ë¤ÎÊÝ¸±±Ä¶È¥Þ¥ó¡£2020Ç¯2·î¤è¤êYouTube¡ÖÁ×À¤Íå¤ÎÍå¿ËÈ×¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤ÆÊÝ¸±¡¢³ô¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢Ãù¶â¡¢±Ä¶È¤Ê¤É¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¸½Ìò¤Î¥×¥í¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï12Ëü¿ÍÄ¶¡Ê2020Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡£
----------
¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼ Á× À¤Íå¡Ë