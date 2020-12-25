¿ÉË·¼£Ïº»á¡¡°ÂÇÜ»á¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÁüÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö²¿¤ÇÂçÁû¤®¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¡¡£ô£å£î¡¥¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¤¬¡Öºù¤ò¸«¤ë²ñ¡×àÁ°Ìëº×áÈñÍÑÊäÅ¶ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç²áµî¤ÎÅúÊÛ¤òÄûÀµ¡¢¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¤³¤ìËÜ¿Í¡Ê°ÂÇÜ»á¡Ë¤¬Ê¹¤¯¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬Âç¤Þ¤«¤ÊÁ´ÂÎÁü¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ØÊÌ¤Ë¤É¤Ã¤«¤«¤é¶â¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²ñ¾ìÈñÅù¼«Ê¢ÀÚ¤Ã¤ÆÊäÅ¶¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÂçÁû¤®¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤¿¤À¤Í£²£°Ç¯Á°¤Ê¤é¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Î¤ËÌÃ¤¸¤Ê¤¤¤È¡£Â¿Ê¬Â¿¤¯¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ðÈ¯¤·¤¿Â¦¤¬¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å£²²óÂ³¤±¤Æµ¯ÁÊÁêÅö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²áµî¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¯¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ÏÇö¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ÌÀºÙ½ñ¤ÎÄó¼¨¤òÍ×µá¡£°ÂÇÜ»á¤Ï¡Ö¸øÉ½¤Ï±Ä¶È¾å¤ÎÈëÌ©¡×¤È¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤ò»ý¤Á½Ð¤·µñÈÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌÀºÙ¤¬²¿¤Ç½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢£±²ó¤¢¤¿¤êÂçÂÎ£±£¸£°Ëü±ß¤°¤é¤¤ÊäÅ¶¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô²ñ¾ìÈñ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¢Êí¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤ÇºÑ¤à¡£¤À¤±¤É£±£¸£°Ëü¤ÎÆâ¤¤¤¯¤é¤«¤Ç¤â°û¿©¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È¡¢Íø±×¶¡Í¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£