昨年も「文春エンタ!」において、1年を振り返ってくれた押井守監督。2020年はコロナやBLM、米中対立など実にいろいろありましたが、押井監督はこの世界をどのように見つめていたのでしょうか? 今年もぶった切っていただきました。(取材・構成:渡辺麻紀)

【写真】この記事の写真を見る(5枚)

◆◆◆

「100万人までは作品の力。それ以上は社会現象」

(1)『鬼滅の刃』大ヒットの理由とは?

YouTubeの映像以外で『鬼滅の刃』を見たことはないけれど、基礎知識は一応ある。原作の漫画に人気があったというし、画も丁寧。とはいえ、設定もキャラクターもストーリーも新しいわけではない。にもかかわらず劇場版(『鬼滅の刃 無限列車編』)は日本の興行成績を塗り替えるほどのメガヒットを記録した。



押井守監督

その理由を考えるとき、私の頭に浮かぶのは、鈴木敏夫(ジブリ作品のプロデューサー)の「100万人(の動員)までは作品の力。それ以上は社会現象」という言葉。アンコントローラブルのところまで行って、初めて大ブレイクする。今風にいうと「バズる」。バズった作品がメガヒットする。

「バズる」ことの本質は、誰もが知りたい現代の謎のひとつ。タネも仕掛けもないから“現象”であって、“現象”が先行するから“現象”であり、その理屈はあとからついてくる。では、「バズる」ことの臨界点はどこで超えるのか? 誰もが情報の発信者になりうるこのSNS社会で、どうやったら個人的な情報が臨界点を超えて社会現象を起こすのか? これもいろんな人が考えているけれど、納得できるような答えは出ていない。

そこで、自分なりに考察してみると、考える順番が違うんだと思っている。「バズる」という現象は、現象ありきなのだから帰納的にしか説明できない。すべてが後付けになるため、演繹的に考えても無駄。哲学的にいうと、世の中には語れることと、語れないことがある。語れないことに対しては沈黙を守るしかない。つまり、その「語れないこと」が「バズる」ということ。そもそも人間はいまだに世の中の仕組みをコントロールできないんだから仕方ない。

これは流行の本質だと思う。わからないからこそ、みんなが興味を示し近づく。評判が立っているという現象に誘導される。そうなると、いいか悪いかはもう関係ない。大ヒットした『君の名は。』も同じ。もちろん作品の力はあった。でも、その作品の身幅を超えたからこそ大ブレイクした。

『鬼滅』はおそらく、これからも劇場版が作られるだろうけど、この1作目と同じように大ヒットするかは怪しい。『ドラゴンボール』や『ワンピース』のようにスタンダードになるかというと、それも難しいと思う。でも、なぜそう感じるのかは説明できない。それもまた「語れないこと」だから。

「役者の層が厚くて、映画雑誌も元気」

(2)肌で感じた韓国のエンタメ・パワーの秘密

韓国の映画界とはわりと縁があって、自分の原作アニメーションが2本、実写映画化(『人狼 JIN-ROH』と『BLOOD THE LAST VAMPIRE』)されている。その他にも、今年オスカーを『パラサイト 半地下の家族』で獲ったポン・ジュノの『オクジャ』(Netflixで配信中)という作品の撮影現場にも行ったことがある。このときは、ポン・ジュノに頼まれて、『オクジャ』のアニメーション版を作る予定だったから。諸般の理由で実現はしなかったけれど。

韓国映画を観るだけではなく、現場に行って映画と関わった私の経験からいうと、韓国は役者の層が厚い。主演級の男女優から、脇を固める個性派やシブ目の役者までバラエティに富んでいる。主役級になるとオーラがあるし、男優の場合は背も高く立ち姿がきれい。女優はいうまでもなく華がある。しかも、その多くがちゃんと動けて、ちゃんとアクションもできる。『人狼』のキャスティング(カン・ドンウォンとハン・ヒョジュ)には感心したし、映画のできはさておき『〜VAMPIRE』のヒロインを演じた女優さん(チョン・ジヒョン)もとてもよかった。キャスティングに幅があるというのは、映画界にとって大きなアドバンテージになる。

一方、日本の場合、アイドル的な人気タレントが主演を張り、脇を固めるのはいつものおじさん役者。シリアスなドラマ系になると、主演はだいたい同じ顔触れ。いつも同じ役者ばかりで作品の区別がつかないほど。実写の場合はやはり役者ありき。その部分が充実している韓国はやはり強いと思う。

今の日本の劇場は、追体験の場にしかなっていない。人気アニメや漫画、ベストセラー小説の実写化ばかり。オリジナルといえる作品とはほぼお目にかかれない。それは何を意味しているかといえば、観客は「知っているものしか見たくない」。彼らは、正体のわからないものに金と時間はかけたくないということになる。

これは映画館としては末期的な状況だと、私は思っている。少なくとも韓国はまだそういう状況にはなっていない。私が韓国に行った3〜4年くらい前にはまだ4〜5冊の映画雑誌が出ていて、いかにもマス向けな化粧品の広告もいっぱい入っていて分厚かった。これも今の日本ではありえない、韓国の映画マーケットが元気な証拠だ。

◆◆◆

押井守監督が『The Last of Us Part供戮痢肇櫂螢灰賁簑蝓匹砲弔い討盡譴辰織ぅ鵐織咼紂爾料簡犬蓮惱鬼文春エンタ! エンタメが私を救う。』に掲載されています。

撮影=佐藤亘/文藝春秋

INFORMATION

吠えまくりの最新刊『押井守のニッポン人って誰だ!?』発売中

コロナ騒動で浮き彫りになった日本人の姿を押井守があぶり出す。ご本人いわく「日本および日本人についての本格的な思索の入門篇のそのまた入門篇」。東京ニュース通信社、¥1700(税別)。

押井守(おしい・まもる)

1951年、東京都出身。映画監督。1977年にタツノコプロ入社。フリーランスとなってからは『機動警察パトレイバー 2 the Movie』、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』『イノセンス』『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などのアニメ映画を多数手がけ、映画監督のジェームズ・キャメロン他、国内外に大きな影響を与える。

(押井 守/文春ムック 週刊文春エンタ! エンタメが私を救う。)