»ùÅè°ìºÈ¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅª¤Ë¤Ï¡Ä¡× ÅÏÉô¤Èà¶¦±é¤Ê¤·á¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î¥¥º¥Ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×»ùÅè°ìºÈ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£µÆü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁêÊý¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô·ú¡Ê£´£¸¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Æü¤ËÅÏÉô¤¬Ìó£±£°£°Ê¬¤ËµÚ¤ÖÉÔÎÑµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»ùÅè¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÀ¸½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç£±°Ì¤ËÅÏÉô¤Î²ñ¸«¤¬¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¾Ò²ð¸å¡¢»ùÅè¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥Ð¥«¥¿¥ì¤¬¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£º£¸å¤Î¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅª¤Ë¤ÏÅöÊ¬¶¦±é¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¶¦±é¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅª¤Ë¤Ï¡Á¡×¤È¸ì¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î¥¥º¥Ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¼Õºá¸å¡¢£Í£Ã¤Î¥¿¥ì¥ó¥Èº´Æ£ÛÙÎ¤¡Ê£³£°¡Ë¤ä¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ìµ¸À¡£¤³¤ì¤Ë»ùÅè¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ²¼¸þ¤¤¤Æ¤ó¤À¤è¡£²¿¤«¸À¤¨¡¼¡×¤ÈÞÕ¿È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æ£¿¹¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ùÅè¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤â¸À¤¦Î©¾ì¤ËÌµ¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÛÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤½¤³¤ÏÃç´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤«¤é¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶·î¤Ë½Ð±é¼«½Í¡£º£·î£±Æü¤ËÅÏÉô¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£