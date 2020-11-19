¡Ú¥×¥í¥ì¥¹³ÊÆ®µ»¿¶¶½µÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Û¿ÜÆ£¸µµ¤»á¡Ö¿·¾±¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤¤¤¿¤¤¡× Âç³¢Æü¤Î£Ò£É£Ú£É£Î»ë»¡¤òÇ®Ë¾
¡¡¸µ³ÊÆ®²È¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤»²±¡µÄ°÷¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¶ÅÞÇÉ¡Ö³ÊÆ®µ»¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡¦Áí¹ç³ÊÆ®µ»Åù¡Ë¿¶¶½µÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¡Ê²ñÄ¹¡á¼«Ì±ÅÞ¡¦ÃÚ¹À½°±¡µÄ°÷¡Ë¤ÎÀßÎ©Áí²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡µÄÏ¢¤Ï¿ÜÆ£»á¤¬ÃÚ»á¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÀßÎ©¡£Áí²ñ¤Ë¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¡Ê£¶£³¡Ë¤ä¸øÌÀÅÞ¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÂÀÅÄ¾¼¹¨½°±¡µÄ°÷¡Ê£·£µ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤äÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷£³£°¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä³ÊÆ®²È¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£µÄÏ¢¤¬à¼õ¤±»®á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ÜÆ£»á¡Ë
¡¡Áí²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÃÚ»á¤È¿ÜÆ£»á¤ÎÆÃÊÌ¥Þ¥Ã¥Á³«ºÅ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÚ»á¤Ï¡ÖÄó°Æ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¿ÜÆ£»á¤Î¶»Ãæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö³ÊÆ®²È¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£µîÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÚÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£ÃÚÀèÀ¸¤Ë¤ÏµÄÏ¢¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë³ÊÆ®²È¤ò°é¤Æ¤ëÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ä¿ÜÆ£»á¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ËµÄÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¡¦³ÊÆ®µ»²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸½¾õ¤ò»ë»¡¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç³¢Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¶½¹Ô¤ò¹Ô¤¦Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¤Ï¸½ºß¡¢ºå¿À¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¿·¾±¹ä»Ö»á¡Ê£´£¸¡Ë¤È»²Àï¤ò¸ò¾ÄÃæ¡£¿ÜÆ£»á¤Ï¡Ö»î¹ç²ñ¾ì¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´»î¹ç¤ò´Ñ¤Þ¤¹¤è¡£¿·¾±¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡