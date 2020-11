Marvel / Sony

PS4スパイダーマンをPS5向けにリマスターした『Marvel's Spider-Man Remastered』が、当初の仕様を変更し、PS4版からのセーブデータ引き継ぎに後日対応することを明らかにしました。

11月26日前後に配信予定のPS4スパイダーマン用アップデートでは、PS5リマスター用にセーブをエクスポートする機能が加わるほか、PS5版の新規スーツ3種も使えるようになります。

Insomniac の『Marvel's Spider-Man』(PS4スパイダーマン)は、2018年に発売され大成功を収めたスーパーヒーロー x オープンワールドなアクションゲーム。

2020年11月12日のプレイステーション5発売日には、もうひとりのスパイダーマンことマイルスを新主人公に据えた新作『Marvel's Spider-Man: Miles Morales』(マイルズ・モラレス)が、PS5とPS4の双方で発売されます。

前作PS4スパイダーマンのPS5リマスター 版『Marvel's Spider-Man Remastered』は、PS5でこの新作『Marvel's Spider-Man: マイルズ・モラレス』の豪華版アルティメット・エディションを買った場合の特典として付属します。

すでに人気作のPS4スパイダーマンにさらに高精細なグラフィックや、オプションで選べる動的4K解像度のパフォーマンスモード(秒間60コマで滑らか)、高精度な振動や可変抵抗トリガーといったPS5 DualSenseコントローラだけの機能、飛躍的に早くなるロード速度、Tempest 3Dオーディオエンジンによる立体音響といった要素を付け加えリマスターした作品です。

前作未プレイのプレーヤーにはもちろん、PS4で途中まで遊んだプレーヤーがPS5で再開するにも、一度クリアして「強くてニューゲーム」(New Game Plus)を遊びたいプレーヤーにとっても最適なゲームのはずですが、発表時にはなぜかセーブデータの引き継ぎには非対応。PS4で遊んだプレーヤーはもう一度最初から始めてください仕様でした。

We have heard you - in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV