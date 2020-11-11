ÀéÍÕ¡¦¿¹ÅÄ·òºîÃÎ»ö¡ÖÉÔ½ÐÇÏ¡×¤Ç¸°°®¤ë¤Î¤Ïà¼º¸ÀÂç²¦á
¡¡ÀéÍÕ¸©¤Î¿¹ÅÄ·òºîÃÎ»ö¡Ê£·£°¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£´·î¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤ËÉÔ½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢£±£²Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÎëÌÚÂçÃÏÁ°¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¡Ê£µ£³¡Ë¤ò¿¹ÅÄ»á¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤ÇÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÇÇ°¡£ÌÜ¶Ì¸õÊä¤ÎÁª½Ð¤Ïº®ÌÂÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡¿¹ÅÄ»á¤ÏÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ì¤ÏÃË¤À¡ª¡×¡Ê£±£¹£·£±¡Á£·£²Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÇ®±é¤·¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¯³¦Å¾¿È¸å¤â»²±¡¡¢½°±¡µÄ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö½¢Ç¤¡£ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ç£¸£°£°±ß¤Ë¡¢¤Þ¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Î²ñ¾ìÍ¶Ã×¤Ê¤É¤ÇÃË¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦£±´ü¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÂæÉ÷£±£µ¹æ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢ÉÔ¼êºÝ¤òÏ¢È¯¤·¡¢£´´üÌÜ¤ÏÏª¤È¾Ã¤¨¤¿¡£¸ÞÎØ³«ºÅÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¼óÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñÀ®¸ù¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂàÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸©ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï¸½ÀéÍÕ»ÔÄ¹¤Î·§Ã«½Ó¿Í»á¡Ê£´£²¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅö½é¡¢ÎëÌÚ»á¤ÎÃ´¤®½Ð¤·¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬·ë¶É¡¢¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀéÍÕ¸©¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Îà¥É¥óá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÐ°æ½à°ì»²±¡µÄ°÷¡£¥Ï¥Þ¥³¡¼¤µ¤ó¡Ê¸ÎÉÍÅÄ¹¬°ì¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë¤Î¸µÈë½ñ¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î³ÆµÄ²ñ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£»öÁ°¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç·§Ã«»áÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÈÀÐ°æ»á¤¬·§Ã«»á´ó¤ê¤Ç¡¢ÎëÌÚ»áÍÊÎ©¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·§Ã«»á¤Ï»ÔÄ¹½¢Ç¤Á°¤ÏÌ±¼çÅÞ¡ÊÅö»þ¡Ë½êÂ°¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤ÏÁê¾è¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆÈ¼«¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¤¹½¤¨¤À¡£
¡ÖÀéÍÕ¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕÇîÆ»½°±¡µÄ°÷¤é¸©Ï¢´´Éô¤¬¸õÊä¼ÔÁª½Ð¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐ°æ»á¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¥¿¥Þ¤òÍÊÎ©¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ºùÅÄµÁ¹§¸µ¸ÞÎØÁê¤âºòÇ¯¤Þ¤Ç¸©Ï¢²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢±£¤·¶Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºùÅÄ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸ÞÎØÁê»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤Î¼º¸À¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿ûµÁ°Î¼óÁê¤ÈÅöÁªÆ±´ü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï²ñÇÉ¤òÌä¤ï¤º¡¢´é¤ò½Ð¤·¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤â¹¤¤ºùÅÄ»á¤À¤±¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ÉµÒ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£