à¤ª»ý¤Áµ¢¤ê£Ê£Ëá·ÀÌó²ò½ü¤Ç¤â¡Ä»³£Ð¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬Í¾Íµ¤Ê¥ï¥±
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»³²¼ÃÒµ×¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤ÎÌ¤À®Ç¯°û¼ò¡õà¤ª»ý¤Áµ¢¤êáµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Î£Á¤µ¤ó¡Ê£±£¸¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£³£±ÆüÉÕ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£±£·ºÐ¡Ë¤Ï£··î£³£°Æü¡¢»³²¼¤Û¤«¡¢£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤ÎµµÍüÏÂÌé¡¢Â¾¤Î½÷À£²¿Í¤ÈÅÔÆâ¤Î¥Ð¡¼¤Ç°û¼ò¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ç¯Îð¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¡ÖÀ®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼òÀÊ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢»³²¼¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹çÎ®¤·¡¢Ìó£¸»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂÚºß¡££¸·î£±£·Æü¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢»³²¼¤Ë°ìÄê´ü´Ö¤Î·ÝÇ½³èÆ°¼«½Í¡¢µµÍü¤Ë¤Ï¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Á¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä£Á£â£å£í£á£Ô£Ö¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±éÎò¤¬¤¢¤ê¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¼¡À¤ÂåÀ©Éþ¾¯½÷È¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÀ©¥³¥ì¡Ç£²£°¡×¤ËÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ÀÌó²ò½ü¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤à½èÊ¬á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Á¤µ¤ó¤¬»³£Ð¤ò¥Ï¥á¤¿¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ºÆÇ³¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÏÌäÂêÈ¯³ÐÅö½é¤«¤éàÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î·ï¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£²£·©¾¡¿ÎÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤Ç¤Ï¡¢£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷À¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ì¤ÐÎ©·ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤À¤ÈÌÀ³Î¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£»³²¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢½÷À¤¬Ç¯Îð¤òµ¶¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Î©·ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º´Ø·¸¼Ô¤¬Í¾Íµ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢£Á¤µ¤ó¤Îµõµ¶È¯¸À¤òÅö½é¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£Á¤µ¤ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¯Îð¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ý¤Î¼Õºá½ñÌÌ¤ò»³²¼¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤¬ºø¤½¤¦¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¤½¤³¤À¤±¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡