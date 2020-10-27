¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨·¤Ç¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Ð¥°¡£¥¯¥ê¥¢¤Þ¤ÇºÇÂ®23Ê¬
¡½¡ÎÆÀ¤¹¤ë¡ª»È¤¨¤ë¡ª¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ï¡½
¡¡1986Ç¯¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¡Ê°Ê²¼¥É¥é¥¯¥¨¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç34Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2020Ç¯7·î¤Ë¤ÏÇÉÀ¸ºîÉÊ¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¿¥¯¥È¡Ù¤¬¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÌ¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¥ê¥á¥¤¥¯ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥¯¥¨¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨µ¡Á¶¤Ç¤ÏÉü³è¤Î¼öÊ¸¤Ë¤è¤ë¿Ê¹ÔÅÙµÏ¿Êý¼°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¥É¥é¥¯¥¨µ¤Ç¤ÏºÇÂç20Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿Éü³è¤Î¼öÊ¸¤¬¡¢¥É¥é¥¯¥¨¶¤Ç¤ÏºÇÂç52Ê¸»ú¤È¤Ê¤ê¼Ì¤·´Ö°ã¤¨¤Ê¤É¤âÂ¿¡£¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤Ä¤Î¤¸¤å¤â¤ó¤¬¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÅö»þ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥»¡¼¥ÖÊý¼°¤¬¥É¥é¥¯¥¨·¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÁ¸±¤Î½ñ¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥»¡¼¥ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤äÀÜ¿¨ÉÔÎÉÅù¤Ë¤è¤ê¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ã¤¨¡¢¡Ö¤ª¤¤Î¤É¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¡¤Ü¤¦¤±¤ó¤Î¤·¤ç¤Ï¡¡¤¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÉ½¼¨²èÌÌ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡È¯Çä¤«¤é32Ç¯¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¯¥¨·¤Î¥Ð¥°¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡©
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤¬¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥°¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨·È¯Çä¤«¤é32Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖRTA¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤³¤Î¥Ð¥°¤ò»È¤¦¤È¡¢10·îËö»þÅÀ¤Ç¥É¥é¥¯¥¨·RTA¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇºÇÂ®23Ê¬¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¥°¤Ê¤·¤Î½ã¿è¤Ê¥É¥é¥¯¥¨·RTA¤À¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÌó3»þ´Ö¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹MAX¤äÅ¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÍÍø¤Ê¥Á¡¼¥È¥³¡¼¥É¤¢¤ê¤Ê¤é¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÌó15Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥É¥é¥¯¥¨·¤ÎRTA¤Ç¤ÏÅÅ¸»ÅêÆþ¤«¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RTA¤ËÈó¾ï¤ËÍÍø¤Ê¤³¤Î¥Ð¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1.²¦ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥»¡¼¥Ö¤ò¤·¡¢Â³¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤«¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
2.¤¹¤ë¤È¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î²èÌÌ¤ÇËÜÂÎ¤ÎÅÅ¸»¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
3.¿ôÉÃ¤Î¸åÅÅ¸»¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤Ê¤ó¤È¥Ð¥°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥É¥é¥¯¥¨·¤¬µ¯Æ°¤µ¤ì¥Ð¥°²èÌÌ¤ËÆÍÆþ¡£
4.¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¾ë²¼Ä®¤Ø¹Ô¤¥ë¥¤¡¼¥À¤Î¼ò¾ì¤Ç¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢ºÆÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡£
5.¤¹¤ë¤È²¦ÍÍ¤ÎÁ°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¼öÊ¸¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¡¢¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥à¤òÂçÉý¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÁ¥¤òÆþ¼ê¤¹¤ë°Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤¯¤í¤³¤·¤ç¤¦¡×¡¢¥é¡¼¥ß¥¢Éü³è¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ö³Æ¼ï¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ð¥°¤Ç¹¥¾ò·ï¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡Ä¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨¤Ç¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÅ¨¤ÏLV60°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð½Ð¸½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎLV¤âRTA¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥Ð¥°¡¢»È¤¦¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¤è¤ê¥Ð¥°¤Î¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢RTA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥óãþÂÎ¤Ç¸¡¾Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼À½ÉÊ¤Ê¤é¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡£¸ß´¹µ¡¤Ç¤ÏFC HOME88¤ä¥Õ¥¡¥ß¤Ä¤¯¤Ê¤É¤¬¹¥¾ò·ï¤ò½Ð¤»¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÉ¥²¡¼¥àµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð»þ´ÖÃ»½Ì¤â¸«¹þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ëãþÂÎ¥¬¥Á¥ã¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ì¥È¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ï¸ß´¹µ¡¤è¤ê¤â½ãÀµ¥²¡¼¥àµ¡¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¸ß´¹µ¡¤ÎÃæ¸Å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨·¤È¥²¡¼¥àµ¡¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ìÅÙRTA¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡½¡ÎÆÀ¤¹¤ë¡ª»È¤¨¤ë¡ª¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ï¡½
¡ÚÈÄÁÒÀµÆ»¡Û
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡£»°ºÍ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥Ë¥¢»ï¡Ø¥é¥¸¥ª¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ë¤Æ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äÊ¬²òµ»ö¤ò¼¹É®¡£Çã¤Ã¤¿¤é»ÈÍÑÁ°¤ËÊ¬²ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯
¡¡1986Ç¯¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¡Ê°Ê²¼¥É¥é¥¯¥¨¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç34Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2020Ç¯7·î¤Ë¤ÏÇÉÀ¸ºîÉÊ¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¿¥¯¥È¡Ù¤¬¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÌ¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¥ê¥á¥¤¥¯ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥¯¥¨¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨µ¡Á¶¤Ç¤ÏÉü³è¤Î¼öÊ¸¤Ë¤è¤ë¿Ê¹ÔÅÙµÏ¿Êý¼°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¥É¥é¥¯¥¨µ¤Ç¤ÏºÇÂç20Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿Éü³è¤Î¼öÊ¸¤¬¡¢¥É¥é¥¯¥¨¶¤Ç¤ÏºÇÂç52Ê¸»ú¤È¤Ê¤ê¼Ì¤·´Ö°ã¤¨¤Ê¤É¤âÂ¿¡£¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤Ä¤Î¤¸¤å¤â¤ó¤¬¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÅö»þ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥»¡¼¥ÖÊý¼°¤¬¥É¥é¥¯¥¨·¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÁ¸±¤Î½ñ¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥»¡¼¥ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤äÀÜ¿¨ÉÔÎÉÅù¤Ë¤è¤ê¥»¡¼¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ã¤¨¡¢¡Ö¤ª¤¤Î¤É¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¡¤Ü¤¦¤±¤ó¤Î¤·¤ç¤Ï¡¡¤¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÉ½¼¨²èÌÌ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡È¯Çä¤«¤é32Ç¯¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¯¥¨·¤Î¥Ð¥°¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡©
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤¬¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥°¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨·È¯Çä¤«¤é32Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖRTA¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤³¤Î¥Ð¥°¤ò»È¤¦¤È¡¢10·îËö»þÅÀ¤Ç¥É¥é¥¯¥¨·RTA¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇºÇÂ®23Ê¬¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¥°¤Ê¤·¤Î½ã¿è¤Ê¥É¥é¥¯¥¨·RTA¤À¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÌó3»þ´Ö¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹MAX¤äÅ¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÍÍø¤Ê¥Á¡¼¥È¥³¡¼¥É¤¢¤ê¤Ê¤é¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÌó15Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥É¥é¥¯¥¨·¤ÎRTA¤Ç¤ÏÅÅ¸»ÅêÆþ¤«¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RTA¤ËÈó¾ï¤ËÍÍø¤Ê¤³¤Î¥Ð¥°¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1.²¦ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥»¡¼¥Ö¤ò¤·¡¢Â³¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤«¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
2.¤¹¤ë¤È¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î²èÌÌ¤ÇËÜÂÎ¤ÎÅÅ¸»¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
3.¿ôÉÃ¤Î¸åÅÅ¸»¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤Ê¤ó¤È¥Ð¥°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥É¥é¥¯¥¨·¤¬µ¯Æ°¤µ¤ì¥Ð¥°²èÌÌ¤ËÆÍÆþ¡£
4.¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¾ë²¼Ä®¤Ø¹Ô¤¥ë¥¤¡¼¥À¤Î¼ò¾ì¤Ç¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢ºÆÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¡£
5.¤¹¤ë¤È²¦ÍÍ¤ÎÁ°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¼öÊ¸¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¡¢¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥à¤òÂçÉý¤Ë½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÁ¥¤òÆþ¼ê¤¹¤ë°Ù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤¯¤í¤³¤·¤ç¤¦¡×¡¢¥é¡¼¥ß¥¢Éü³è¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ö³Æ¼ï¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ð¥°¤Ç¹¥¾ò·ï¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡Ä¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨¤Ç¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÅ¨¤ÏLV60°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð½Ð¸½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎLV¤âRTA¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥Ð¥°¡¢»È¤¦¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¤è¤ê¥Ð¥°¤Î¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢RTA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥óãþÂÎ¤Ç¸¡¾Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼À½ÉÊ¤Ê¤é¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡£¸ß´¹µ¡¤Ç¤ÏFC HOME88¤ä¥Õ¥¡¥ß¤Ä¤¯¤Ê¤É¤¬¹¥¾ò·ï¤ò½Ð¤»¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÉ¥²¡¼¥àµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð»þ´ÖÃ»½Ì¤â¸«¹þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ëãþÂÎ¥¬¥Á¥ã¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ì¥È¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ï¸ß´¹µ¡¤è¤ê¤â½ãÀµ¥²¡¼¥àµ¡¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¸ß´¹µ¡¤ÎÃæ¸Å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÈÇ¥É¥é¥¯¥¨·¤È¥²¡¼¥àµ¡¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ìÅÙRTA¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡½¡ÎÆÀ¤¹¤ë¡ª»È¤¨¤ë¡ª¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ï¡½
¡ÚÈÄÁÒÀµÆ»¡Û
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡£»°ºÍ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥Ë¥¢»ï¡Ø¥é¥¸¥ª¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ë¤Æ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äÊ¬²òµ»ö¤ò¼¹É®¡£Çã¤Ã¤¿¤é»ÈÍÑÁ°¤ËÊ¬²ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯