ºå¿À¤ÇÌðÌî¹ß¤í¤·ºÆÇ³¡Ä²¬ÅÄ¾´ÉÛ»áºÆÅÐÈÄ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëºåµÞ¥È¥Ã¥×¤Ø¤Î×ÖÅÙ
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Î¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¡Ù¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ£Ï²¤é´¶À÷¤Î¡È¹ç¥³¥ó¡É ¥¾¥í¥¾¥í½Ð¤Æ¤¤¿»²²Ã¼Ô32¿Í¤ÎÁÇÀ
¡¡ÀèÆü¡¢ºå¿ÀÌðÌî´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤ò¼¨º¶¤·¤¿Æ£¸¶¿òµ¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¤È¤Ï¡Ö¼¡Á±¡×¡£¡ÖºÇÁ±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¡Á±¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿À¯¼£²È¤ÎÂçµ×ÊÝÍøÄÌ¤À¤¬¡¢ÌðÌî´ÆÆÄ¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇÁ±¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ºö¤òÏ¢È¯¡¢¤à¤·¤í¥Á¡¼¥à¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡·ÑÅê¼ºÇÔ¤Ê¤É¤ÎºÓÇÛ¥Ù¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à£·£²¼ººö¤Ï£±£²µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢¥¶¥ë¼éÈ÷¤¬²þÁ±¤¹¤ëÃû¤·¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ìµð¿Í¤Ë£±£²¥²¡¼¥à¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Ï¡¢£³·î¤ÎÆ£Ï²¤é¤Î¥³¥í¥Ê¹ç¥³¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥´¥¿¥´¥¿Â³¤¤Ç¡¢ÍÈ¤²¶ç¤ÏÌðÌî´ÆÆÄ¼«¿È¤â²ñ¿©ÁûÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÍÈ±öµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï°ìÏ¢¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¿È¤ò°ú¤¯¤¬¡¢¸½¾ì¥È¥Ã¥×¤ÎÌðÌî´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¤âÂç¡£Æâµ¬°ãÈ¿¤Î²ñ¿©¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁª¼ê¤Î¥¿¥¬¤Ï´Ë¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾å¤Ë¡¢µåÃÄ¤«¤é¡Èµö²Ä¡É¤òÆÀ¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç²ñ¿©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÆ¤Î´Å¤µ¤òÏªÄè¡£¤½¤Îµá¿´ÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»²²Ã¼Ô¤¬ÌðÌî´ÆÆÄ¤òÈãÈ½
¡¡¿Æ²ñ¼Ò¤Îºå¿ÀÅÅÅ´¤ÈµåÃÄ¤Ï¡¢ÌðÌî´ÆÆÄ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢ÍÈ±ö¼ÒÄ¹¤ËÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤ÆËë°ú¤¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºå¿À£Ï£Â¤Ï¡ÖÆ£¸¶¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Æ¡¢ÌðÌî´ÆÆÄ¤ò¤«¤Ð¤¦¤Ë¤â¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö²¾¤ËÌðÌî´ÆÆÄ¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂî±Û¤·¤¿¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â³«ËëÄ¾¸å¤Ë£²¾¡£±£°ÇÔ¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÅÅÅ´ËÜ¼ÒÆâ¤Ç¸åÇ¤¸õÊä¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤ÇÌðÌî´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤âÍÉ¤é¤°Ãæ¡¢Á°Ç¯¡Ê£¶£¹¾¡£¶£¸ÇÔ£¶Ê¬¤±¤ÎÃù¶â£±¤Ç£³°Ì¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò²¼²ó¤ê¡¢£Â¥¯¥é¥¹¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÁØ¡¢ÌðÌîÈãÈ½¤ÏÁý¤¹¡£Æ£¸¶¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë£³Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À£±Ç¯ÌÜ¤Î¶âËÜ´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤ÎÇ¤´ü¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£´ÆÆÄ¸òÂå¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÌðÌî´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¡¢¥´¥¿¥´¥¿¤¬Â³¤¯ºå¿À¤ò¡Ö¤±¤¸¤á¤¬É¬Í×¡×¤È°ì³å¤·¤¿ºåµÞºå¿À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¥È¥Ã¥×¤Î³Ñ²ñÄ¹·ó£Ã£Å£Ï¤Î¼ª¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´ØÀ¾¤Î»ö¾ðÄÌ¤ÎÏÃ¡£
¡Ö£··î£³£±Æü¡¢³Ñ²ñÄ¹¤Ïºâ³¦¿Í¤äÍ¼±¼Ô¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÂÐ£Ä£å£Î£ÁÀï¤ò´ÑÀï¡£»î¹ç¤Ï¡¢ÇßÌî¤ÎÀèÀ©£³¥é¥ó¤ÇÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢·ÑÅê¼ºÇÔ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢³Ñ²ñÄ¹¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¡¢¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë»²²Ã¼Ô¤«¤é¡ØÌðÌî¤µ¤ó¤ÎºÓÇÛ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤ä¡Ù¤È¡¢¸½¾õ¤òÃ²¤¯À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥´¥¿¥´¥¿¤¬Â³¤¡¢ÌðÌî´ÆÆÄ¼«¤é¡¢²ñ¿©ÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£³Ñ²ñÄ¹¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÌðÌî´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉÔÌä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºåµÞ¤Î´ë¶ÈÂÎ¼Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥Ó¥¢¤À¤È¤¤¤¦¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÌðÌî´ÆÆÄ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éµåÃÄ¤¬µö²Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Â³Åê¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡ÄºÇ½ªÅª¤Ë¡È×ÖÅÙ¡É¤«
¡ÖºåµÞºå¿À£È£Ä¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¸µ´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤ÎºÆÅÐÈÄ¤ò¿ä¤¹À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢Á°½Ð¤Îºå¿À£Ï£Â¡£
¡Ö¥¿¥¬¤¬´Ë¤à¥Á¡¼¥à¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢£²£°£°£µÇ¯¤ËÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¼ÂÌ³ÇÉ¤Î²¬ÅÄ»á¤¬ºÇÅ¬¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ»á¤Ë¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå¤Ë¸¶µð¿Í¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤â¶¯¤¤¡£¶âËÜ¡¢ÌðÌî¤È³°ÍÍ´ÆÆÄ¤¬£²ÂåÂ³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£Ï£Â¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤¨È´¤¤Î²¬ÅÄ»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µåÃÄÆâ¤Ë¤Ï²¬ÅÄ»á¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥óÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÀ¯¸¢°Ü¾ù¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢³Ñ²ñÄ¹¤Ï²¬ÅÄ»á¤ÈÆ±¤¸ÁáÂçÂ´¤Ç¤«¤Í¤Æ¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ºåµÞºå¿À£È£Ä¤Ï¡¢ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºå¿ÀÅÅÅ´¤Ë°ìÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºå¿À¤ÎÍÈ±öµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î¼Ç¤¤Ï³Ñ²ñÄ¹¤Î¡ÈÄá¤Î°ìÀ¼¡É¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤Î»ö¾ðÄÌ¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºåµÞ¤Èºå¿À¤¬¹çÊ»¤·¤¿ºÝ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ç¿Æ²ñ¼ÒÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë¿·µ¬²ÃÌÁÎÁ¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¡£¡ØµåÃÄ·Ð±Ä¤Ïºå¿ÀÅÅÅ´¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡Ù¤È¤ÎÀÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢£³£°²¯±ß¤Î²ÃÌÁÎÁ¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¡£ºåµÞºå¿À£È£Ä¤¬Ä¾ÀÜ¡¢´ÆÆÄ¿Í»ö¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÌðÌî´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢Íèµ¨¡¢ÌðÌî´ÆÆÄ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ëº¬µò¤ÏË³¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ºåµÞºå¿À£È£Ä¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤«¤é¡¢²¬ÅÄºÆÅÐÈÄ¤ò¿ä¤¹À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£¸¶¥ª¡¼¥Ê¡¼¤éºå¿ÀÂ¦¤¬ºåµÞÂ¦¤Ë¡È×ÖÅÙ¡É¤·¡¢ÌðÌî²òÇ¤¡¢²¬ÅÄºÆÅÐÈÄ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÌðÌî´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â³Åê¤«²òÇ¤¤«¡¢À®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÄê¤Î¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡¡É½¸þ¤¤Ï¡ÖÌðÌîÂ³Åê¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇÁ±ºö¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£