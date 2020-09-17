»ä¤Ï°¦»Ò¡£7ºÐ¤ÎÌ¼¡¦¤Ò¤Þ¤ê¤ÈÉ×¤ÈÊë¤é¤¹¡¢38ºÐ¤Î¼çÉØ¤Ç¤¹¡£É×¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¿´ÃÏ¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Çº¤ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£

¤½¤ì¤Ï¡Ä


ÃÇ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ»´¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï»ä¤«¤éÍ¶¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤ï¤¬²È¤Î¥ì¥¹´ü´Ö¤¬¡¢5Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡Ä
ÀÎ¤«¤é¤Î½÷Í§Ã£¡¦¤Þ¤ê¤³¤È¤ªÃã¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£


¤Þ¤ê¤³¤â¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤ê¤³¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢2¿ÍÌÜ¤âÍß¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ä¡ª


¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÉ×¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä


¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤»ä¤È¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Èá¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£

¼¡²ó¤ËÂ³¤¯¡ª

(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥­¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)