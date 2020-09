人気 声優 /アーティストが集結する フジテレビ の音楽特番『オダイバ!!超次元音楽祭 -2020無観客でも心はひとつ!!編』が、10月6日(深0:25〜1:55)に放送されることが決定した。今年の正月特番としてオンエアされた初回に続き、MCはお笑いコンビ・ バナナマン が担当。出演アーティスト12組も一挙解禁となった。初回は1月2日に放送。深夜にもかかわらず「#超次元音楽祭」のハッシュタグが付いたツイートが13万件を突破する大反響を受け、2回目の放送が決定した。2回連続での出演となるのは、声優アーティストの道を切り拓いてきたアニソン界の女王・水樹奈々。声優の枠を超え、ドラマに舞台にと大活躍の宮野真守。アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』のレム役で人気を集める水瀬いのり。そして、『ラブライブ! School idol project』で絢瀬絵里役の南條愛乃がボーカルを務める音楽ユニットfripSideは、人気アニメ『とある科学の超電磁砲』のオープニングテーマ曲「only my railgun」に加え、初披露となる「dual existence」を熱唱する。一大ブームを巻き起こしたアニメ『鬼滅の刃』で我妻善逸を演じた下野紘は、OPテーマ曲「紅蓮華」に合わせて、なかやまきんに君が考案したエクササイズを繰り広げる。アニメ『中二病でも恋がしたい!』小鳥遊六花役でブレークし、アニメ『約束のネバーランド』ノーマン役などでも知られる内田真礼は、下野と即興芝居をするなど声優としてのスゴ技を披露する。アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなどメディアミックス展開をする次世代ガールズバンドプロジェクト・BanG Dream!(バンドリ!)からは、Poppin’ Partyが参戦。さらに、上村祐翔ら若手男性声優5人で結成されたSparQlew(スパークル)、アニソン界のレジェンド・angelaが登場する。作詞家としても活躍するTRUE(唐沢美帆)は、京都アニメーション制作の最新作『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の映像とともに、テーマソング「WILL」を歌う。ディズニーとのコラボレーションも展開。1つ目は「Disney 声の王子様 Voice Stars」が、ディズニー作品の名曲を披露。舞台『刀剣乱舞』をはじめ、2.5次元俳優としてトップレベルの人気を誇る荒牧慶彦、『ドラえもん』のジャイアン役、音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク“出演で知られる木村昴ら7人の王子様が、『リトル・マーメイド』の「アンダー・ザ・シー」、『塔の上のラプンツェル』の「輝く未来」、『ライオンキング』の「王様になるのが待ちきれない」など珠玉の楽曲をアニメーションとともに歌い上げる。2つ目は、3月に配信されたスマートフォン向けアプリゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』より主題歌ユニット・Night Ravensが地上波初登場。ツイッターでもたびたびトレンド入りし、爆発的な盛り上がりを見せている通称「ツイステ」。主題歌を歌うNight Ravens(ナイトレイブンズ)の実態はこれまで謎に包まれていたが、ついにお披露目され、特別映像とともに主題歌「Piece of my world」を届ける。MCバナナマンとのトークも見どころの一つ。ムチャブリ企画では下野、宮野、内田、伊藤彩沙(Poppin’Party)がくじ引きで決めた役柄になりきって即興芝居を繰り広げる。さらに水樹、南條、水瀬は、バナナマン日村を女子キャラ化したイラストに合わせてセリフを言う企画に挑戦する。なお、CSフジテレビフジテレビTWOドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmartでは、未公開部分も含めた『オダイバ!!超次元音楽祭 -2020無観客でも心はひとつ!!編完全版』の放送が決定。10月10日午後9時〜11時まで2時間にわたってオンエアされる。■『オダイバ!!超次元音楽祭 -2020無観客でも心はひとつ!!編』出演者▽MCバナナマン(設楽統、日村勇紀)▽出演アーティスト(50音順)angela内田真礼下野紘SparQlewDisney 声の王子様 Voice StarsTRUENight RavensfripSidePoppin'Party水樹奈々水瀬いのり宮野真守