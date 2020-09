恋人同士のいたずらは微笑ましいものも多いが、海外には笑えないいたずらを恋人に仕掛けた人がいる。イギリスに住む26歳の手品師として働く男性が、恋人の女性に内緒で、恋人に水に溶ける水着を着させるいたずらを仕掛け、その様子を動画で撮影したと、海外ニュースサイト『UNILAD』と『VT』が8月24日までに報じた。 >>水に溶ける水着を恋人に着させるドッキリを仕掛けた男性に批判の声恋人は「水着を盗まれた」と水中で叫ぶ<< ​​​報道によると、男性は恋人とともにとあるビーチに訪れたという。恋人はインターネットで水着を注文したが、男性は恋人がインターネットで届いた水着を受け取る前に、恋人の水着を水に溶ける水着にすり替えた。恋人は気づいていなかったそうだ。恋人は、水着が水に溶ける水着であると気がつかないままビーチで水着に着替え、海に入った。男性は恋人が、水着が水に溶ける水着だと気がつくまでの様子を動画で撮影したという。『UNILAD』は、撮影された動画の一部を公開しているが、動画の冒頭には楽しそうに浜辺から海に向かう恋人の姿が映っている。浜辺には多くの人が座っていて、海の中には15人ほどの女性や男性がいる。男性は浜辺から恋人を撮影し、恋人が海に向かうため自身から離れると、恋人に聞こえない声量で、「彼女が着ているのは水に溶ける水着なんだ」「さあ、見てて」などとカメラの後ろから笑いながら解説している。動画に男性の姿は映ることはない。恋人が海の中に入ると、男性は「15〜30秒で水着が溶けるよ」と再び解説した。恋人は、海に入って水が肩のあたりに来るまでの深さまで辿り着き、そこから30秒ほど経ったところで水着が溶けていることに気づいた。恋人は海の中であたりを見回して不思議そうな顔をすると、男性は「何が起きたの?」と恋人に叫び、恋人は「水着をなくしたみたい、盗まれた」と答えた。男性が笑い出したことで、恋人は男性のいたずらだと勘付き、男性にタオルを要求。男性は恋人にタオルを渡し、恋人は海の中でタオルを全身に巻いて海から出た。海から出た恋人は迷惑そうな表情と笑顔を交互に浮かべている。恋人の水着が溶けた時、恋人の近くには人がいなかった。男性は、一連の動画を自身のFacebookに投稿した。『VT』によると、動画は投稿してから3日で2300万回以上再生されたという。このニュースが世界に広がると、ネット上では「大胆だけど面白いいたずら。笑った」「これはやりすぎ。恋人がかわいそう」「恋人が他の人に裸を見られる可能性もあったのに、男性はそれでも平気だったのか」「笑っている恋人はすごい。私だったらブチ切れて別れる」「男性は手品のつもりとでも言いたかったのか。笑えない」などの声が挙がっていた。海外には、恋人に度を越したいたずらを仕掛けた人が他にもいる。アメリカ・マサチューセッツ州で、ユーチューバーの若い男性が恋人の女性の下着に激辛ソースを塗るいたずらをしたと、海外ニュースサイト『Daily Mail Online』が2017年4月に報じた。同記事によると、男性はジョギングに出かける前の女性の下着に激辛ソースを塗ったという。女性は下着に激辛ソースを塗られたとは気づかず、下着を穿き、ジョギングに出かけた。ジョギングに出かけてすぐ、女性は下半身に違和感を覚えた。女性はすぐに家へ戻りシャワーを浴びた。シャワーを浴びている時に、男性のいたずらだと気づいたという。女性は男性に「いつか復讐をする」と伝えたそうだ。なお、この一連の流れは男性が動画で撮影し、自身のYouTubeチャンネルにアップした。2020年9月1日現在、動画は401万回以上再生されている。馴れ合いの延長線で恋人にいたずらをする人はいるかもしれないが、度が過ぎると笑える冗談では済まされなくなるだろう。記事内の引用について「Woman Left Naked At Beach After Boyfriend Gives Her Dissolving Bikini」(UNILAD)よりhttps://www.unilad.co.uk/viral/woman-left-naked-at-beach-after-boyfriend-gives-her-dissolving-bikini/「Girlfriend left naked at beach after magician boyfriend buys her a dissolving bikini」(VT)よりhttps://vt.co/lifestyle/girlfriend-left-beach-after-magician-boyfriend-buys-her-a-dissolving-bikini「Is this the worst boyfriend ever? Cruel man pranks his girlfriend by putting the world's hottest chili extract in her UNDERWEAR before she goes on a run」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/femail/article-4429756/Man-pranks-girlfriend-chili-peppers-underwear.html