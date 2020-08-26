´Ú¹ñ¤Ç¿Ê¤à¡ÖÎò»ËÏÄ¶Ê¶Ø»ßË¡¡×¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãæ¿È¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤Ø
Ê¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤â½¢Ç¤Á°¤«¤é¡¢¥Ç¥â³èÆ°¤Ç¡ÖÎò»ËÏÄ¶Ê¡×¤Î¶Ø»ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢µî¤ë4·î15Æü¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤ÇÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï¡¢300¤ÎµÄÀÊ¤Î¤¦¤Á²áÈ¾¿ô¤Î¤Û¤Ü6³ä¤ËÅö¤¿¤ë177µÄÀÊ¤òÀê¤á¡¢µÄ²ñ¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¡£¤½¤·¤Æ5·î30Æü¤«¤é4Ç¯´Ö¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÇ¤´ü¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢6·î5Æü¡¢Âè21Âå¹ñ²ñ¤¬Àµ¼°³«±¡¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¤°ì±¡À©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²ñ¤Î²ò»¶¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë´Ö¤ÏÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÉÔÂáÊáÆÃ¸¢¡×¤ò»ý¤Á¡¢¿¦Ì³¾å¤Î¸ÀÆ°¤¬ºá¤ËÁêÅö¤·¤Æ¤â½èÈ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡ÖÌÈÀÕÆÃ¸¢¡×¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀäÂç¤Ê¸¢ÎÏ¤ò»ý¤ÄµÄ°÷¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÎò»ËÏÄ¶Ê¶Ø»ßË¡¡×¤Ï¡¢Ê¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤Á°¤«¤é¥Ç¥â³èÆ°¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¼çÄ¥¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü´Ú´Ø·¸»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È¤ÎÍûÅì¸¶¡Ê¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡°Æ¤ÎÃæ¿È¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤Í«Î¸¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡¡²ñ·×ÉÔÀµµ¿ÏÇ»ö·ï¤È¡¢¹ñ¤«¤é¼õ¤±¤¿Êä½õ¶â¤È¹ñÌ±¤Î´óÉÕ¶â¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÕúÈþ¹á¡Ê¥æ¥ó¡¦¥ß¥Ò¥ã¥ó¡Ë¸µÀµµÁÏ¢¤ÎÍý»öÄ¹¡£°Ö°ÂÉØ¤Î»Ù±ç³èÆ°¤òÄ¹Ç¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤âÀè¤ÎÁªµó¤ÇÅöÁª¤·¡¢À²¤ì¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÇ¤´ü¤¬»Ï¤Þ¤ë5·î30Æü°ÊÁ°¤Ë¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¡¢ÍÆµ¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¹´Â«¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¸½À¯¸¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈß¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÕúÈþ¹á¤ò¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÇ¤´ü³«»ÏÁ°¤ËÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã´ÅöÃÏ¸¡Ä¹¤Ï¤½¤Î¡ÈÉÔÁÜºº¡É¤Î¸ùÏ«¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¹â¸¡Ä¹¤Ë±ÉÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã´Åö¸¡»öÄ¹¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¹ðÁÊ¡¦¹ðÈ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤«¤é3¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿8·î13Æü¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤ÈÕúÈþ¹á¤ËÂÐ¤¹¤ë1²óÌÜ¤Î¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ17Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤¿2¼¡¼è¤êÄ´¤Ù¤Ï¡¢ÕúÈþ¹á¤¬¸¡»¡½ÐÀÊ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÕúÈþ¹á¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡¤ÎÄ´ºº¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÕúÈþ¹á»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÊË¡ÉÜ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»ÊË¡ÉÜ¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£¸åÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
´Ú¹ñ¤Î»ÖÂ¼¤±¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡Ö¹ñ²ñ¤Ë¤Ï»ä¤è¤ê¤âÌÌÇò¤¤Ï¢Ãæ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡×
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¯¸¢¤Î´Æ»ë¤ÈÌ±°Õ¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¡¢Ë¡¤òÀ©Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷°ì¿Í°ì¿Í¤ò¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Î©Ë¡µ¡´Ø¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¹ñ²ñ¤¬¹½À®¤µ¤ì³«±¡¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬Âè1¹æË¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤½¬¤ï¤·¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î21Âå¹ñ²ñÂè1¹æË¡°Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢ËÑ¸÷²¹¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥°¥¡¥ó¥ª¥ó¡Ë¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×µÄ°÷¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡Ö¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜË¡¡×¤Ç¡¢µÄ°ÆÈÖ¹æ¡Ö2100001ÈÖ¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£ËÑ¸÷²¹µÄ°÷¼¼¤Ç¤Ï¡¢Âè1¹æË¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ôÆü´ÖÅ°Ìë¤ò¤·»öÌ³½ê¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢¿ÍÎÏ¤È»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¥³¥á¥Ç¥£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¸Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î»ÖÂ¼¤±¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÍû¼þ°ï¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥¤¥ë¡Ë»á¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤Ë¤Ï»ä¤è¤ê¤âÌÌÇò¤¤Ï¢Ãæ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢º£¸å¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â»þ¡¹¡¢¿Í¡¹¤Î¸ý¤ÎÃ¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤¤¤Þ´Ú¹ñ¤Î¹ñ²ñ¤Ï¡¢21Âå¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤ÎÎ©Ë¡³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢20Âå¤Ç½èÍý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ë¡Î§°Æ¤¬ºÆ¤ÓÎ©°Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ë¡Î§¤¬¶¥Áè¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÈ¯µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÎÂ¹á»Ò¡Ê¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ã¥ó¥¸¥ã¡ËµÄ°÷¤¬8·î1Æü¤ËÈ¯µÄ¤·¤¿¡ÖÎò»ËÏÄ¶Ê¶Ø»ßË¡¡×¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¡ÖÎò»ËÏÄ¶Ê¶Ø»ßË¡¡×¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¡ÖÎò»ËÏÄ¶Ê¶Ø»ßË¡¡×¤Ï¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÐÈÇÊª¤Þ¤¿¤Ï¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖ¤òÍøÍÑ¤·¡¢Å¸¼¨²ñ¡¦½¸²ñ¤Ê¤É¤ÇÎò»ËÅª»ö¼Â¤òÈÝÄê¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃø¤·¤¯½Ì¾®¡¦ÏÄ¶Ê¤·¡¢µõµ¶¤Î»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª»ö¼Â¤òÏÄ¶Ê¤·¤ÆÊÎ»ë¤·¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤òÍýÍ³¤Ê¤¯Éî¿«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç7Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¡¢¤Þ¤¿¤Ï5000Ëü¥¦¥©¥ó°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ç½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤ÊÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±Ë¡°Æ¤Ë¤Ï¡¢2²ó°Ê¾å¤ÎºÆÈÈ»þ¤Ë¤ÏÄ¾¤Á¤ËÄ¨Ìò·º¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤Î¹ðÁÊ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¸øÁÊ¤òÄóµ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢ÆÃÎã¾ò¹à¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µõµ¶¤Î»ö¼Â¤òÅ¦¼¨¤·¤ÆÆÈÎ©Í¸ù¼ÔÅù¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¡¢ÆÈÎ©Í¸ù¼ÔÅù¤òÉî¿«¤¹¤ë¹Ô°Ù¡¢¿¢Ì±Åý¼£ÍÊ¸îÃÄÂÎ¤ËÆâ±þ¤·¤ÆÈà¤é¤Î¼çÄ¥¤ò»¿Èþ¡¦¸ÝÉñ¡¢ÀëÅÁ¤·¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ±Ä´¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÈ³¤âÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©Í¸ù¼ÔÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉî¿«ºá¤Ï¡¢¹ðÁÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤Æ¤â¡¢¸øÁÊ¤òÄóµ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îò»ËÏÄ¶ÊÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·Ù¹ð¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÎÂµÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö5¡¦18Ì±¼ç²½±¿Æ°¤ÎËÌÄ«Á¯·³²ðÆþÀâ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ·³°Ö°ÂÉØ¤ÎÂ¸ºß¤òÈÝÄê¡¦ÓÞÏ®¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Þ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê½èÈ³¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª¤ÊÀ¼¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ë¡°ÆÈ¯µÄ¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ÎÀ©Äê°Æ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤È°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Î¶ìÄË¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼£Ìþ¤·¡¢¹ñÌ±Åý¹ç¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½À¯ÉÜ¤ÈÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤¬¡¢¾ï¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñÌ±¡×¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ë¡¡×¤òºî¤ëÈ¯ÁÛ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»ñ¼Á¤È¡¢Îò»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë´ðËÜÇ§¼±¤Ë¡¢¿¼¤¤Í«Î¸¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Ë¡¤¬ÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÅý¹ç¤É¤³¤í¤«¡¢¹ñÌ±¤ÎÊ¬Îö¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Åö³ºµÄ°÷¤é¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢½é¤á¤«¤é¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖÎò»ËÏÄ¶Ê¡×¤È¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤Àµ¤·¤¤Îò»Ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÀµ»Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÏÄ¶Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ×ó°ÕÅª¤Ç´í¸±¤ÊÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¡£¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Îò»Ë¤È¤Ï¡Ö¸øÅªµ²±¡×¤Î½¸¹çÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Öµ²±¤ÎÀ¯¼£³Ø¡Êpolitics of memory¡Ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÅªµ²±¤È¤Ï¡Ö¼«ÌÀ¤Ê»ö¼Â¤Î½¸¹çÂÎ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ø¶¦¤ÎÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¹½À®¤ÈºÆ¹½À®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æºî¤ê½Ð¤·¤¿¿Í°ÙÅª¤Ê»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¼«ÌÀ¤Ê»ö¼Â¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À²ò¼á¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ò¼á¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¸ØÄ¥¤ÈÏÄ¶Ê¤¬ºîÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²áµî¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤Îµ²±¤ò¡ÖÀµÅý¤Êµ²±¡Êauthentic memory¡Ë¡×¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤½¤ì¤òÊÝÂ¸/¡¦³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÄÂÎ¤ä¹ñ²È¸¢ÎÏ¤¬²ðÆþ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡Æü´ÚÎ¾¹ñ¤¬¡¢Îò»ËÌäÂê¤ÇÂÐÎ©¤ò·«¤êÊÖ¤¹³Ë¿´ÍýÍ³¤â¡¢µ²±¤·¤¿¤¤¸øÅªµ²±¤ÎÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ëÊý¼°¡¢¤Ä¤Þ¤êÎò»Ë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Ç§¼±¤¹¤ëÊý¼°¤Ë·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤¬¿¿¤ÎÏÂ²ò¤Ë¿Ê¤àÆ»¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â°ì¹ñ»ËÃæ¿´¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¸øÅªµ²±¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ÎÃæ¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤µ¤Æ¤ª¤¤Ë¤·¤Æ¡£
¡¡Îò»Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë¤Ï¼«ÌÀ¤Ê»ö¼Â¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢³Ø¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ÔÌ±¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸¦µæ¤ÈÆ¤ÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î»ö¼Â¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿·ë²ÌÆÀ¤é¤ì¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¼Â¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î»ö¼Â¤À¤±¤¬Îò»Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÎò»Ë¤À¤±¤ò¡ÖÀµ»Ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ì¤È°Û¤Ê¤ëÎò»Ë¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤êÀðÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤òË¡¤Ç½èÈ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÎÂ¹á»ÒµÄ°÷¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¿Í¡¹¤ÎÎò»Ë´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢½é¤á¤«¤é¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤òÁû¤¬¤»¤¿¹ñÄê¶µ²Ê½ñ»ö·ï¤ÈÆ±¤¸
¡¡¤³¤ì¤ÏËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡ËÀ¯¸¢Åö»þ¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤òÁû¤¬¤»¤¿¹ñÄê¶µ²Ê½ñ»ö·ï¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ç§¼±¤ÎË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¤ÎÏÂ²ò¤òË¾¤àÆü´ÚÎ¾¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤À¡£³Ø¼Ô¤ä»ÔÌ±¤ÎÆ¤ÏÀ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤Îò»Ë´ÑÏÀÁè¤òÀ¯¼£¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Ë¡¤Ç¤³¤ì¤òºÛÃÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡°ì¹ñ¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤¬¡¢Îò»Ë¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡ÖÆÃÄê¤Î»×°Ô¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¶µ°é¤ä¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í°ÙÅª¤ËÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²è°ì²½¤·¤¿Îò»Ë¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏË¡¤Ç¿Í´Ö¤Î¡Ö»×°Ô¡×¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢ÅýÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬É½¸½¤Î¼«Í³¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤À¤È¤ª¤â¤¦¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏÇ§¼±ÅªË½ÎÏ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
¡¡¹ñÄê¶µ²Ê½ñ¡¢Îò»ËÏÄ¶Ê¶Ø»ßË¡¤ò±¾¡¹¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ÌîÈÚ¤Ê»×¹Í¤À¡£¹ñÄê¶µ²Ê½ñ¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤ÏÅ±²ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¹¬¤¤¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÎò»ËÏÄ¶Ê¶Ø»ßË¡¡×¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤ä¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÀ¯ÉÜ¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÎò»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ç§¼±¤Ë¤Ï¡¢Ê°¤ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¼º¾Ð¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Ê¤¤¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢Æ±Ë¡°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤âÎ©Ë¡¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤¹¤ë¤ÈÁ°Äó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿¤ª¤«¤·¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤Î¼ñ»Ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤³¤ÎË¡°Æ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ë²¿¤Î´üÂÔ¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÂåÊª¤À¡£
ÍûÅì¸¶¡Ê¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë
Æü´Ú´Ø·¸»Ë¤¬ÀìÌç¤ÎÉ¾ÏÀ²È
½µ´©¿·Ä¬WEB¼èºàÈÉÊÔ½¸
2020Ç¯8·î26Æü ·ÇºÜ