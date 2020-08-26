¤Ï¤È¥Ð¥¹¤ÏÂçÈ¾¡ÖÂÔµ¡Ãæ¡×¡¢Go To¡Ö½ü³°¡×Åìµþ´Ñ¸÷¤Îº£¡¡ÅÔ¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åç¤·¤çÉô¤â...Â³¤¯¶ì¿´¤È¥¸¥ì¥ó¥Þ
¹ñ¤Î´Ñ¸÷»Ù±çºö¡ÖGo To¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Î¡ÖÅìµþ½ü³°¡×¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ËÍ¾ÇÈ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔÌ±¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢"Åìµþ´Ñ¸÷¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë"¤È¸À¤¨¤ë¤¢¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤ä¡¢ÅÔ¿´¤«¤é1000¥¥íÎ¥¤ì¤¿Î¥Åç¤Ç¤â¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢¼óÅÔ¹â1¹æÀþ¤ÎÊ¿ÏÂÅç½ÐÆþ¸ý¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëµðÂç¤ÊÃó¼Ö¾ì¡£2020Ç¯8·î25Æü¸áÁ°¡¢²«¿§¤¯ÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿100ÂæÄ¶¤Î¥Ð¥¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ·ä´Ö¤Ê¤¯¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGo To¡×ÁÛÄê¤·¤¿¤â¤¯¤í¤ß¤¬...¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Î²Ô¤®»þ¤ËÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¡×
¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇÂç¼ê¡Ö¤Ï¤È¥Ð¥¹¡×¤ÎËÜ¼Ò¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤À¡£¤³¤Î8·î¡¢ÁÏÎ©72¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Åìµþ´Ñ¸÷¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÂ¸ºß¤À¡£
´ÇÈÄ¤ÎÅìµþ´Ñ¸÷¥³¡¼¥¹¤ÏÇ¯´Ö90Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬¾øÈ¯¤·¡¢4·î8Æü¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÄ¾¸å¤«¤é´Ñ¸÷¥Ð¥¹»ö¶È¤¬¤Û¤Ü»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Àë¸À¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢6·î13Æü¤Ë´Ñ¸÷¥Ä¥¢¡¼¤òºÆ³«¤·¤¿¸å¤Î6·î29Æü¡¢¿·¤¿¤ËÀõÁð¤äÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¡¢ÃÛÃÏ¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ê¤É¤ò¤Ï¤È¥Ð¥¹¤Ç¤á¤°¤ë·×26·ï¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò7·î²¼½Ü¤«¤éÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö7·î23Æü¤«¤é¤Î4Ï¢µÙ¤Îº¢¤Ë¤Ï¡ØGo To¥È¥é¥Ù¥ë¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÏÊý¤«¤éÅìµþ´Ñ¸÷¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤Î²Ô¤®»þ¤Ç¤¢¤ë¤ªËß¤Î»þ´ü¡¢¤½¤·¤Æ½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È...¡£¤½¤ì¤¬¡ØÅìµþ½ü³°¡Ù¡£1¿Í¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢8·î8Æü¤«¤é¤Ï±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀÐÀîÍ´À®¹Êó¼¼Ä¹¡Ë
¡ÖGo To¡×¤ÎÅìµþ½ü³°¤ä¥³¥í¥Ê¤Î¡ÖÂè2ÇÈ¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢7·î¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2¡ó¤Û¤É¤Î1100Ëü±ß¡£8·î¤Î¤ªËß¤Î10Æü´Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î¤ªËß¤Î3¡ó¡¢Ìó1400¿Í¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£¤â1Æü3Âæ¤ÏÅÔÆâ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Î¥Ð¥¹¤ÏËÜ¼Ò¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÂÔµ¡¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£´Ñ¸÷¥Ð¥¹»ö¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤ä¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É·×300¿Í¤ÎÂçÈ¾¤ÏµÙ¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯¸Å¤¤¥Ð¥¹¤òÇä¤Ã¤Æ¿·¼Ö¤òÇã¤¦¤¬¡¢·ÐÈñºï¸º¤Î¤¿¤á20Ç¯¤Ï¿·¼Ö¤òÇã¤ï¤º¤Ë18Âæ¤òÇäµÑ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¤â¤¦3Âæ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò³°¤·¡¢¤«¤«¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤òºï¸º¤¹¤ë¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê¤È¡ØÅìµþ½ü³°¡Ù¤ÇËÜÅö¤ËÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤Á¤ÏÉÔÆ°»ºÄÂÂß¤Ê¤É¥Ð¥¹°Ê³°¤Î»ö¶È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤âÅÔÆâ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¶ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åç¤·¤çÉô¤ÏÊ£»¨...¡ÖÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡×¡Ö±óÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖÅìÍÎ¤Î¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ëè²ÆÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¾®³Þ¸¶½ôÅç¡ÊÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¡Ë¡£ÅÔ¿´¤«¤éÌó1000¥¥í¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÅìµþ½ü³°¡×¤ÇÅç¤Ø¤ÎÎ¹¤â³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜÅÚ¤«¤éÍ£°ì¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ëÉãÅç¹Ô¤¤ÎÁ¥¡Ö¤ª¤¬¤µ¤ï¤é´Ý¡×¡£±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾®³Þ¸¶³¤±¿¡×¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤â³¤¿åÍá¤ä¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à´Ñ¸÷µÒ¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3Æü¤Ë1ÊØ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¡ÖÂè2ÇÈ¡×¤È¡ÖGo To¡×¤ÎÅìµþ½ü³°¤ò¼õ¤±¡¢½µ1ÊØ¤Ë¸ºÊØ¤·¤¿¡£Á¥Æâ¤Î¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢ÀÊ¿ô¤âÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Þ¸¶³¤±¿¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ý»ÙÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾®³Þ¸¶Â¼´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¾®ÎÓ¹¼£¤µ¤ó¤¬Åç¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®³Þ¸¶¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥³¥í¥Ê¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³¤¤¬Èþ¤·¤¤¾®³Þ¸¶¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¡ØGo To¡Ù¤ÎÅìµþ½ü³°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º¢¤«¤é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
´Ñ¸÷¤¬¼çÍ×»º¶È¤Î¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ä°ËÆ¦½ôÅç¤Ê¤É¤ÎÅç¤·¤çÉô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÅìµþÅÔ¡×¤Î¤¿¤á¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï¸æÂ¢Åç¤Ç1¿Í½Ð¤¿¤À¤±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖGo To¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åç¤·¤çÉô¤äÅìµþ¤ÎÀ¾Â¿ËàÃÏ°è¤ÎÄ®Â¼¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤¹¤ë¡ÖÅìµþÅÔÄ®Â¼²ñ¡×¤Ï¡¢¡ÖGo To¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÅÔÆâÈ¯Ãå¤ÎÎ¹¹Ô¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò8·î17Æü¤ËÀ¾Â¼¹¯Ì¡¦·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£Åç¤·¤çÉô¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö´Ñ¸÷»º¶È½¾»ö¼Ô¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÈ¯À¸Á°¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÍ×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶Â¼¤Ë¿ÇÎÅ½ê¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Åç¤·¤çÉô¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤ÏÀÈ¼å¤À¡£Î¥Åç¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ç¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ç´µ¼Ô¤òËÜÅÚ¤ËÈÂÁ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â³ÆÅç¤Ï¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¾É²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£Î¹´Û¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´¶À÷¤ò¶²¤ì¤ÆÅìµþ¤Ê¤ÉÂçÅÔ»ÔÉô¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ëÅç¤ÎÌ±½É¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¼èºà¤Ë¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¡¢¶á¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î½É¤Ç¡Ê¥³¥í¥Ê¤Î¡Ë´¶À÷¼Ô¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤ê¡¢Êë¤é¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØGo To¡Ù½ü³°¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ç±óÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤¨¤Æ¡ÖÅÔÌ±³ä¡×ÂÇ¤Á½Ð¤¹¥Û¥Æ¥ë¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¡¡À®¸ùÎã¤â
¸øÌÀÅÞ¤Î»³¸ýÆáÄÅÃËÂåÉ½¡Ê»²±¡ÅìµþÅÔÁªµó¶èÁª½Ð¡Ë¤â8·î25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Åìµþ½ü³°¤Î²ò½ü¤òÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤¿¡£¡Ö´¶À÷¾õ¶·¤ò¤è¤¯¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤¬¡Ø½ü³°¡Ù¤«¤é¡ØÂÐ¾Ý¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ½ü³°¤Î²ò½ü¤Ë¤è¤ê¡Ö¶ì¶¤ËÎ©¤Ä´Ñ¸÷¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë±þ±ç¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖGo To¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤«¤éÃÆ¤«¤ì¤¿·Á¤ÎÅìµþÅÔÌ±¸þ¤±¤Î¡Ö¤ªÆÀ¡×¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÇä¤ê½Ð¤·¡¢½¸µÒ¤ò»î¤ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÏÅìµþÅÔÌ±¤Þ¤¿¤Ïºß¶Ð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢8·îÃæ¤Î½ÉÇñ¤¬35¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÈ¯¹Ô¡£È¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢Í½Äê¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¤¿¤áÈ¯¹Ô¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢8·î¤«¤é¤Ï¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò»Ï¤á¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥·¥ó¥°¥ë1Çñ3500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î¾®Î¹¹Ô¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢À¹¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÅÔÆâ¤Ë10¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤â¡¢ÅÔÌ±¸ÂÄê¤Î¡ÖÅìµþÅÔÌ±±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÖÅìµþ½ü³°¡×¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄê¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤È¤â¤ì¤Ê¤¯5000±ßÊ¬¤Î´ÛÆâ»ÜÀßÍøÍÑ·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ä¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤¬20¡ó°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ï8·î7¡Á23Æü¡¢Å¸Ë¾ÂæÆþ¾ìÎÁ¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÅìµþÅÔÌ±50¡óOFF²Æ³ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£Íè¾ì¼Ô¤Î8³ä¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÔÌ±¤Ê¤é¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¡Ë¤¤¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬°Õ³°¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØGo To¡Ù¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë