¥»¥Ö¥ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ê¥ó¡Ø±§¼£ËõÃã¡Ù¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Å¤¤¤Í¤Ã¤È¤ê¥¹¡¼¥Ä
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø±§¼£ËõÃã¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¡¢¸Ç¤á¤Î¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¤ï¤¶¤È¤é¤·¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢´Å¤µ¤âÍÞ¤¨µ¤Ì£¤È¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡ÊÃÏÌ£¤È¤â¤¤¤¦¡Ë¡£¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó ±§¼£ËõÃã¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ê¥ó¡Ã270±ß
¤³¤Á¤é¤¬¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø±§¼£ËõÃã¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥×¥ê¥ó¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£À½Â¤¤Ï¥·¥§¥Õ¥©¡¼¥ì¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¡Ë¡£¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤Ä224kcal¡Ê»é¼Á 15.9g¡¢Åü¼Á 15.9g¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ñ¤¬Î©¤Ã¤ÆÊø¤ì¤Ê¤¤¡¢¸Ç¤á¤Î¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÀå¿¨¤ê¡£´Å¤µ¤Ï°Õ³°¤ËÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ç¡¢¥«¥é¥á¥ë¤Î¥Û¥í¶ì¤¬·Ú¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Î¿´¤Î±§¼£ËõÃã¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤Û¤Î¤«¤ËÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤µ¤ä¹áÎÁ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢ÃÏÌ£¤á¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ì£¡£Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ï¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì©ÅÙ¤¬¹â¤¯¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ï½½Ê¬¡£¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤ªÌòÎ©¤Á¤Ç¤¹¤è¡£