このご時世、どこへ行ってもソーシャルディスタンス(社会的距離)の確保が推奨されていますが、守っていないビルがあると海外掲示板で話題になっていました。

建物が守っていないとは、いったいどういうことなのでしょうか。

Do you need a hug



「ハグして!」

「でも、俺たちはビルだぞ!」

「そんなの関係ないわ、ハグが必要なの」

「……わかったよ、そうしよう!」

こんな会話を見せられたら、もうハグをしてるようにしか見えません。たしかにソーシャルディスタンスを守っていないビルですね。



イスラエルにあるチャンピオン・タワーだそうです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●このパンデミックの真っ最中に、これは響く。

物理的な触れ合い:それは関係を築く基本。



●それはハグをし合っているのではない。

なぜなら、右側のビルは明らかにヒザをついている。



↑じゃあ左のビルは子供でもう一方は親だね。



●ビルとビルの間のやつ:「ああああああああ、いったい何が起こっているんだ?」



↑間にはさまれたやつは、2人の愛情のハグを楽しんでいると思いたい。



●差別主義はいけない。自分はビルだ!



●気に入った。これはどこ?



↑イスラエルのブネイ・ブラクだよ。

●次のピクサー作品のショートフィルムにしたい。火山の愛があったから、次回は高層ビルの愛なんだ。



↑火山の愛を作品にしたものがあるの?



↑あるよ。

●もっとも偉大なオフィスの合併だ。



●2人の民間エンジニアが恋に落ちるとこうなるという例。



●自分にもハグが必要なのに。



ハグをする文化の人々は、ハグ不足でさみしい思いをしているとのことです。