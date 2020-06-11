È¯Çä¤«¤é34Ç¯¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤¬¡Ö¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡×¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë ³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¾¦ÉÊÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤ª²Û»Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥é¥·¥¨¥Õ¡¼¥º¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¡£Ê´¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¤ë¤È¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÂÌ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤/¤¢¤ó¤Í ¡Ê@Hitsuji_ya_doll¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
É¹Þ¥ÀÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤è¤»
- ¤¶¤¯¤í (@akinecoco987) June 1, 2020
°ì¸«¡¢ÂÎ¤Ë°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¡£¼Â¤Ï¤ª²Û»Ò¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ÇÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¡ÖÃÎ°é²Û»Ò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¯¥é¥·¥¨¥Õ¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×´ë²èÃ´Åö¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë²èÃ´Åö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¤ÏÊ´Ëö¤Î¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡×¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ´Ëö¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤«³Ú¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î»þ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¡Öº½¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Å¥ÃÄ»Ò¤òºî¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡×¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡Ù¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆËÄ¤é¤à¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÂÎ¤Ë°¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÃÎ°é²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Í¤ë¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤ÎÃÎ°é²Û»Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤äÊÝÂ¸ÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥¯¥Á¥Ê¥·¤Ê¤É¤Î¼«Á³Í³Íè¤Î¿§ÁÇ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤Ë°¤¤À®Ê¬¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£30Ç¯°Ê¾å³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ØÆþ¤ò¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¼«¤é¤¬ºî¤êÊý¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª²Û»Ò¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¯¥é¥·¥¨¥Õ¡¼¥º¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÃÎ°é²Û»Ò¤¬¡Ö¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡×¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Å¹Æ¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£