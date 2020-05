Wachiwit via Getty Images

iPhoneとGoogleのpixelスマートフォンともに音声による文字入力、いわゆる文字起こしは可能です。それら2つの文字起こしスピードを比較して、Pixelがはるかに速いことが示された動画が公開されています。

開発者であり技術投資家のJames Cham氏はiPhoneとPixelスマートフォンを並べ、2つ同時に文字起こしさせて比較する動画をTwitter上に投稿しています。かなり速いしゃべり方にPixelはすぐに追いついていますが、対してiPhoneはモタ付き気味で、みるみる差が広がっていく様が確認できます。

I don't think that people appreciate how different the voice to text experience on a Pixel is from an iPhone. So here is a little head to head example. The Pixel is so responsive it feels like it is reading my mind! pic.twitter.com/zmxTKxL3LB