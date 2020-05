ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が、プレイステーション5のゲームを初公開する映像イベントを告知しました。

配信は日本時間で6月5日朝5時から。YouTube および Twitch で視聴可能です。

イベントのタイトルは「The Future of Gaming」。約1時間強にわたって、大小のデベロッパーによるPS5向け新作を映像で発表します。

SIEのジム・ライアンCEOいわく

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd#PS5pic.twitter.com/F0yBbDmOtC