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Photographs¡áKitchen Minoru
Styling¡áNobuko Nakayama(peddle)
Coordination¡áTOP TAIWAN MEDIA FACTORY
Cooperation¡áTaiwan Tourism Bureau