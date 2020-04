【おすすめランキング】Netflixで今見られるミステリー5選『NCIS』『ブラックリスト』など

主人公とともに謎めいた現象の正体を追うミステリードラマ。結末が気になって最後までイッキ見してしまう、もっとも中毒性の高いジャンルの一つと言えるだろう。探偵や刑事などを主役にしたいわゆる推理ものに限らず、設定にひと工夫を加えたシリーズがNetflixには揃っている。広義のミステリー作品のなかから、選りすぐりの5シリーズをご紹介したい。



♦︎5位:『ザ・ストレンジャー』

はじめに取り上げたいのは、今年1月に公開が始まったばかりの新作ミステリー『ザ・ストレンジャー』。主人公の男・アダムは、のどかな郊外に家庭を築き、つつましくも幸せな暮らしを送っていた。妻・コリンヌの妊娠に喜ぶものの、ほどなくして流産の報せが。それに追い討ちをかけるのが、アダムに接近する謎の若い女だ。なぜか一家の事情に詳しい彼女によると、もともと妻のコリンヌは妊娠などしておらず、すべては自作自演だったという。妻を問いただすと、いまは明かせない壮大な事情があると弁明。謎の女はその後もアダムに接触し、アダムは刑事たちが捜査中の奇妙な事件へと巻き込まれてゆく。

『ハンニバル』で連続殺人犯フランシス・ダラハイドに扮したリチャード・アーミティッジと『ダウントン・アビー』の侍女オブライエン役シヴォーン・フィネランが出演する。



本作はアメリカの推理作家で『ノー・セカンドチャンス 〜身代金の罠〜』の原作や『ザ・ファイブ −残されたDNA−』『SAFE 埋もれた秘密』の脚本家で知られるハーラン・コーベンによるミステリー小説「The Stranger(原題)」を映像化したもの。脚本を担当するのは、『ザ・ファイブ』『SAFE』でもコーベンとタッグを組んだ元ジャーナリストと言う経歴を持つ脚本家ダニー・ブロックルハーストだ。まるで現実の事件を紐解いているかのようなリアリティあふれる展開に酔いしれたい。1シーズン全8話なのでイッキ見にもおススメだ。

♦︎4位:『NCIS ネイビー犯罪捜査班』

アメリカで犯罪捜査を行うのは、刑事に限ったことではない。4位『NCIS ネイビー犯罪捜査班』は、海軍犯罪捜査局という一般に知られざる組織にスポットライトを当てた作品だ。通称NCISと呼ばれるこの部隊は、海軍の兵士たちにかかわりのある事件を担当。劇中ではギブス特別捜査官をはじめとする個性的な捜査チームが、凶悪事件や国家を揺るがすテロ級の犯罪などさまざまな難事件に立ち向かう。

1話完結のドラマなので、途中から見ても十分楽しめるのが嬉しい。法廷ドラマとして製作された『犯罪捜査官ネイビーファイル』のスピンオフとして2003年に米CBSで放送が始まり、瞬く間に人気が爆発。全米視聴率ランキングで何度もナンバー1を獲得している。Netflixではシーズン7から10までを配信中。ちなみにAmazon Prime Videoでは、シーズン1から16までを視聴可能。

♦︎3位:『ブラックリスト』

捜査チームが活躍する王道シリーズを観た後は、一風変わった設定のシリーズでリフレッシュしてはいかがだろうか。おすすめランキング3位の『ブラックリスト』は、知能犯を主人公にした新感覚ドラマだ。FBIの追撃を巧妙にかわしてきた犯罪者のレッドが、ある日突然堂々とFBIに出頭してくるところから始まる。。さらには、長年死亡したと思われていたある大物テロリストの情報も提供するという。突然の心変わりに怪しむ当局に対してレッドは、ひとつの交換条件を提示。新人警官のエリザベスを指名し、彼女の取り調べにのみ応じるというのだ。これまでレッドと何の関わりもなかったエリザベスは、勤務初日にして壮大な事件と対峙する羽目に。レッドとの関わりを通じて明かされる、エリザベスが抱える壮絶な過去にも要注目だ。

2013年から米NBCで放送され、すでに7シーズンが製作されており、シーズン8へ更新も決定している人気のシリーズだ。

♦︎2位:『The Sinner -記憶を埋める女』

比較的新しいシリーズをお探しの方は、2017年にスタートした『The Sinner』シリーズはいかがだろうか。シーズン1の『The Sinner -記憶を埋める女』は、ニューヨーク州郊外の平凡な町で白昼堂々と起きた凄惨な殺人事件を描く。家族の目の前で現行犯で逮捕されたのは、夫と幼い息子と暮らすごく平凡な女性。彼女は自ら有罪を認め、弁護士も要らないと主張する。地元警察の警部補がその動機を突き止めようと捜査を始め、次第に彼女の衝撃的な過去が明らかになってゆく...。

アンソロジー形式の本シリーズ、シーズン2のタイトルは『The Sinner −隠された理由−』で、現場にいた13歳の少年が両親殺害を自供した事件を描く。シーズン1の警部補が刑事となって15年ぶりに故郷ニューヨーク州北部の町に戻ってくる。町はずれのモーテルでカップルの毒殺死体が見つかり、担当となったベテラン刑事は所轄署とともに現地に赴く。捜査が進むと、悪い噂の絶えないあるコミュニティの存在と、そこに隠された陰惨な過去が明らかに――。



どちらのシーズンも、一見普通に見える人間がなぜ凶行に及んだかという心理面がキーになっている。ロジックが導き出す真相に唸るのはもちろん、誰の心にも潜む闇の存在に背筋が寒くなること請け合い。本シリーズは米USAネットワークで3月末にシーズン3の放送が終わったところ。Netflixでは現在シーズン1と2の16話を配信中。

♦︎1位:『ダーク』

『ダーク』は、ドイツ発の超常クライムミステリー。Netflixの人気作『ストレンジャー・シングス』と同じく、大人たちが隠す秘密に少年少女が迫るというスリリングな構成となっている。本作の主人公は高校生で、大人びた人間模様も見どころだ。

ドイツの片田舎にある町で高校生の失踪事件が発生し、男子生徒たちが友人と町外れの洞窟を探索する。原子力発電所にほど近いその洞穴にはどうやら超常的なパワーが及んでいるようで、突如出現する虚な瞳の男や正体不明の怪音に少年は戦慄。気がつけば同行していたはずの少年の姿もなく...。シーズンを通して、1986年にそれぞれの家族が暮らしていた同じ町に潜む謎が次第に明かされてゆく。続くシーズン2では、未来に囚われた少年が何とかして2020年に戻ろうとする。一方、友人たちは故郷の小さな町で起こる不可解な事件との関係性を探る。

はじめこそ単純に見えるストーリーだが、エピソードを重ねるにつれて次第に多くの家族が登場。1920年代から現代、そして未来に至るまで、異なるタイムゾーンを舞台に、失踪の謎と超常現象の正体が明かされてゆく。視聴者の頭脳の限界に挑戦するかのような非常に骨太な作品だ。2017年から配信スタートした本シリーズは、Netflixで現在シーズン2までを楽しむことができ、シーズン3の配信を今年6月に控えている。

以上、おすすめミステリー作品5選をご紹介した。正統派刑事シリーズから頭を捻る超常現象ものまで、ぜひNetflixの豊かなラインナップを満喫して欲しい。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ザ・ストレンジャー』Netflixで配信中/『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』TM & (c) 2018 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./『ブラックリスト』© 2019 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved./『The Sinner -記憶を埋める女』『The Sinner −隠された理由−』© 2017 USA Network Media, LL/C『ダーク』JoJo Whilden/Netflix