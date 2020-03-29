¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î ÀèÀ¸¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÆüËÜ±Ç²è¡ã¥Ù¥¹¥È3¡ä¤È¤Ï¡©Æü¥Æ¥ì¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¤ÇÌÀ¤«¤¹
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¤Ë¡¢Âè92²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢»Ë¾å½é¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡£¤½¤Î´Ú¹ñ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î¤¬ÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ±Ç²è¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë±Ç²è¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÌ¾Êª¹Ö»Õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡ã»È¤¨¤ë³ØÌä¡ä¤ò¹ÖµÁ¡£²ÈÄí¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¡ãÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¼ø¶È¡ä¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ¤³¦½é¤Î³Ø¹»¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±ÊüÁ÷²ñ¤Ç¤Ï¡ã¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ4´§¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª³Ú¤·¤¤±Ç²è¤Î¸«Êý¡ª¡ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥ÎÀèÀ¸¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÆüËÜ±Ç²è¥Ù¥¹¥È3¤ò¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¤Î¼«¿È¤Î´ÆÆÄºî¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡ÙÆ±ÍÍ¡¢²ÈÂ²¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¼µ¤Î3ºîÉÊ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â½Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¡¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¡¡¡Ø¥È¥¦¥¥ç¥¦¥½¥Ê¥¿¡Ù
¥«¥ó¥Ì¤Ç¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¡£¤É¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤ËÀ§Èó¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡¡¡ØÊâ¤¤¤Æ¤â Êâ¤¤¤Æ¤â¡Ù¡ãAmazon ¥×¥é¥¤¥àÇÛ¿®Ãæ¡ä
ÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê·æºî¤Ç¤¹¡£
£ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡¡¡Ø´é¡Ù
²ÈÂ²±Ç²è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¢¤ë½÷À¤Î¼ä¤·¤¤Î¹Ï©¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î3ºîÉÊ¤Ï¡¢Ç®¿´¤Ê±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¥¸¥å¥ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¥Ó¥®¥Ê¡¼ÁØ¤ÎÊý¡¹¤¬¾åµ¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤ï¤«¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Þ¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¿»þ¡ÖÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÄ¾¤¹¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¼ê±þ¤¨¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£Ì¾ºîÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
(¼¹É®¼Ô: ¤È¤¤¿¤¿¤«¤·)¡½¡½ ¤ä¤ï¤é¤«¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È ¡Ø¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®(GetNews)¡Ù