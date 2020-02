歌手の 槇原敬之 容疑者(50)が13日、覚せい剤取締法違反の所持の疑いで警視庁に逮捕された。同容疑者は1999年にも覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕され、有罪判決を受けている。槇原容疑者は1990年10月にシングル「NG」とアルバム「君が笑うとき君の胸が痛まないように」でデビュー。昨年10月にデビュー30周年を迎え、カバーベストアルバム「The Best of Listen To The Music」をリリースするなど、アニバーサリーイヤーの企画を展開していた。今年3月4日には、他のアーティストへの提供楽曲をセルフカバーしたアルバム「Bespoke」をリリース予定で、数々のラジオやテレビ番組でプロモーションを行っていた。また、夏には30周年の集大成となるオールタイムベストアルバムをリリース予定で、秋冬にはツアーを開催することも告知されていた。開設されている30周年記念サイトには、「槇原、おかげ様で30周年を迎える事となりました!これもひとえに皆様の応援があったからこそ。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ここから1年以上の期間にわたって、リリースやコンサートなど、いろいろ企画しておりますので、どうか、お楽しみに〜!!!」と直筆でメッセージを寄せていた。