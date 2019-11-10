FC東京が鹿島かわし首位浮上！ 優勝争いは更にヒートアップ／J1第31節
明治安田生命J1リーグ第31節が10月29日から11月10日にかけて各地で行われた。
首位を走る鹿島アントラーズは、ホームに川崎フロンターレを迎えた。徐々に守備が機能しはじめ、鹿島が攻め立てるが先制したのは川崎。FKから山村和也が頭で叩き込み、続く71分には途中出場の長谷川竜也が追加点を挙げ川崎が勝利した。勝利した川崎は3連覇にわずかに望みをつないだ一方、鹿島は首位を後続に譲った。
2位のFC東京は、ジュビロ磐田とのアウェイ戦に臨んだ。激しい攻防で一進一退の試合展開の中、後半に室屋成が倒されて得たPKをディエゴ・オリヴェイラが沈めFC東京が先制。そのリードを守り切ったFC東京が鹿島を交わし首位に浮上した。
好調を維持し優勝争いに食らいついている横浜FMは、4−2で北海道コンサドーレ札幌との乱戦を制した。エリキがわずか2分に先制弾を沈めると、4分にも追加点。10月の優秀選手賞に輝いた仲川輝人の活躍もあり、2位に順位を上げている。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J1第31節
サンフレッチェ広島 1−1 浦和レッズ
鹿島アントラーズ 0−2 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス 4−2 北海道コンサドーレ札幌
ジュビロ磐田 0−1 FC東京
名古屋グランパス 3−0 ヴィッセル神戸
セレッソ大阪 1−0 湘南ベルマーレ
ベガルタ仙台 2−0 清水エスパルス
大分トリニータ 2−1 ガンバ大阪
サガン鳥栖 1−0 松本山雅FC
■J1順位表
1位 FC東京（勝点62／得失点差＋20）
2位 横浜FM（勝点61／得失点差＋23）
3位 鹿島（勝点59／得失点差＋25）
4位 川崎（勝点57／得失点差＋25）
5位 C大阪（勝点53／得失点差＋12）
6位 広島（勝点51／得失点差＋16）
7位 大分（勝点46／得失点差＋4）
8位 札幌（勝点43／得失点差＋5）
9位 G大阪（勝点38／得失点差0）
10位 神戸（勝点38／得失点差−4）
11位 仙台（勝点38／得失点差−6）
12位 名古屋（勝点36／得失点差−3）
13位 浦和（勝点36／得失点差−15）
14位 鳥栖（勝点35／得失点差−18）
15位 清水（勝点35／得失点差−24）
16位 湘南（勝点31／得失点差−24）
17位 松本（勝点30／得失点差−15）
18位 磐田（勝点25／得失点差−21）
■J1第31節対戦カード（5日、23日）
▼5日
浦和 0−2 川崎
▼23日
13：00 神戸 vs C大阪
14：00 札幌 vs 磐田
14：00 FC東京 vs 湘南
14：00 松本 vs 横浜FM
14：00 清水 vs 大分
14：00 名古屋 vs 鳥栖
14：00 広島 vs 鹿島
15：00 G大阪 vs 仙台
首位を走る鹿島アントラーズは、ホームに川崎フロンターレを迎えた。徐々に守備が機能しはじめ、鹿島が攻め立てるが先制したのは川崎。FKから山村和也が頭で叩き込み、続く71分には途中出場の長谷川竜也が追加点を挙げ川崎が勝利した。勝利した川崎は3連覇にわずかに望みをつないだ一方、鹿島は首位を後続に譲った。
2位のFC東京は、ジュビロ磐田とのアウェイ戦に臨んだ。激しい攻防で一進一退の試合展開の中、後半に室屋成が倒されて得たPKをディエゴ・オリヴェイラが沈めFC東京が先制。そのリードを守り切ったFC東京が鹿島を交わし首位に浮上した。
好調を維持し優勝争いに食らいついている横浜FMは、4−2で北海道コンサドーレ札幌との乱戦を制した。エリキがわずか2分に先制弾を沈めると、4分にも追加点。10月の優秀選手賞に輝いた仲川輝人の活躍もあり、2位に順位を上げている。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J1第31節
サンフレッチェ広島 1−1 浦和レッズ
鹿島アントラーズ 0−2 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス 4−2 北海道コンサドーレ札幌
ジュビロ磐田 0−1 FC東京
名古屋グランパス 3−0 ヴィッセル神戸
セレッソ大阪 1−0 湘南ベルマーレ
ベガルタ仙台 2−0 清水エスパルス
大分トリニータ 2−1 ガンバ大阪
サガン鳥栖 1−0 松本山雅FC
■J1順位表
1位 FC東京（勝点62／得失点差＋20）
2位 横浜FM（勝点61／得失点差＋23）
3位 鹿島（勝点59／得失点差＋25）
4位 川崎（勝点57／得失点差＋25）
5位 C大阪（勝点53／得失点差＋12）
6位 広島（勝点51／得失点差＋16）
7位 大分（勝点46／得失点差＋4）
8位 札幌（勝点43／得失点差＋5）
9位 G大阪（勝点38／得失点差0）
10位 神戸（勝点38／得失点差−4）
11位 仙台（勝点38／得失点差−6）
12位 名古屋（勝点36／得失点差−3）
13位 浦和（勝点36／得失点差−15）
14位 鳥栖（勝点35／得失点差−18）
15位 清水（勝点35／得失点差−24）
16位 湘南（勝点31／得失点差−24）
17位 松本（勝点30／得失点差−15）
18位 磐田（勝点25／得失点差−21）
■J1第31節対戦カード（5日、23日）
▼5日
浦和 0−2 川崎
▼23日
13：00 神戸 vs C大阪
14：00 札幌 vs 磐田
14：00 FC東京 vs 湘南
14：00 松本 vs 横浜FM
14：00 清水 vs 大分
14：00 名古屋 vs 鳥栖
14：00 広島 vs 鹿島
15：00 G大阪 vs 仙台