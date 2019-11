明治安田生命J1リーグ第31節が10月29日から11月10日にかけて各地で行われた。首位を走る鹿島アントラーズは、ホームに川崎フロンターレを迎えた。徐々に守備が機能しはじめ、鹿島が攻め立てるが先制したのは川崎。FKから山村和也が頭で叩き込み、続く71分には途中出場の長谷川竜也が追加点を挙げ川崎が勝利した。勝利した川崎は3連覇にわずかに望みをつないだ一方、鹿島は首位を後続に譲った。2位の FC東京 は、ジュビロ磐田とのアウェイ戦に臨んだ。激しい攻防で一進一退の試合展開の中、後半に室屋成が倒されて得たPKをディエゴ・オリヴェイラが沈めFC東京が先制。そのリードを守り切ったFC東京が鹿島を交わし首位に浮上した。好調を維持し優勝争いに食らいついている横浜FMは、4−2で北海道コンサドーレ札幌との乱戦を制した。エリキがわずか2分に先制弾を沈めると、4分にも追加点。10月の優秀選手賞に輝いた仲川輝人の活躍もあり、2位に順位を上げている。今節の結果と順位表は以下の通り。■J1第31節サンフレッチェ広島 1−1 浦和レッズ鹿島アントラーズ 0−2 川崎フロンターレ横浜F・マリノス 4−2 北海道コンサドーレ札幌ジュビロ磐田 0−1 FC東京名古屋グランパス 3−0 ヴィッセル神戸セレッソ大阪 1−0 湘南ベルマーレベガルタ仙台 2−0 清水エスパルス大分トリニータ 2−1 ガンバ大阪サガン鳥栖 1−0 松本山雅FC■J1順位表1位 FC東京(勝点62/得失点差+20)2位 横浜FM(勝点61/得失点差+23)3位 鹿島(勝点59/得失点差+25)4位 川崎(勝点57/得失点差+25)5位 C大阪(勝点53/得失点差+12)6位 広島(勝点51/得失点差+16)7位 大分(勝点46/得失点差+4)8位 札幌(勝点43/得失点差+5)9位 G大阪(勝点38/得失点差0)10位 神戸(勝点38/得失点差−4)11位 仙台(勝点38/得失点差−6)12位 名古屋(勝点36/得失点差−3)13位 浦和(勝点36/得失点差−15)14位 鳥栖(勝点35/得失点差−18)15位 清水(勝点35/得失点差−24)16位 湘南(勝点31/得失点差−24)17位 松本(勝点30/得失点差−15)18位 磐田(勝点25/得失点差−21)■J1第31節対戦カード(5日、23日)▼5日浦和 0−2 川崎▼23日13:00 神戸 vs C大阪14:00 札幌 vs 磐田14:00 FC東京 vs 湘南14:00 松本 vs 横浜FM14:00 清水 vs 大分14:00 名古屋 vs 鳥栖14:00 広島 vs 鹿島15:00 G大阪 vs 仙台