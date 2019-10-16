¥»¥Ö¥ó¤Î¤¤¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÈ¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×¤ª¤¹¤¹¤á£³Áª¡ª
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎPB¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¤¥¹¡ÊÈ¢¡Ë¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î5ËÜÆþ¤ê¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¤¥¹¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢mitokÊÔ½¸ÉôÅª¤Ë ¡È¤¤¤ÞÎäÅà¸Ë¤Ë¾ïÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤é¥³¥ì¡É ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÈ¢¥¢¥¤¥¹¤â¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ ËõÃã¥é¥Æ¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼321±ß¡Ã5ËÜ¡Ã105kcal¡Ã°æÂ¼²°¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥»¥Ö¥ó¤ÎÏÂ´ÅÌ£¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¤«¤Í¡Á¡£Ç»¤¹¤®¤Ê¤¤ËõÃã¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊËõÃã¤Î¤Û¤í¤Ë¤¬¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¥°õ¾Ý¡£¥é¥¤¥È¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤â¤¢¤ê¡¢¸åÌ£¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤â¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Î¤¢¤º¤¡õ¤¢¤º¤¥¢¥¤¥¹¤ÎÎÌ¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËõÃã¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£
¢ ¤¢¤º¤¥Ð¡¼267±ß¡Ã5ËÜ¡Ã94kcal¡Ã°æÂ¼²°¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù¡Ê4.5¡Ë
¥»¥Ö¥óPB¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü ¡È°æÂ¼²°¤Î¤¢¤º¤¥Ð¡¼¡É ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¹Å¤µ¡¢¤É¤³¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤âÁø¶ø¤¹¤ë¤¢¤º¤¡¢´üÂÔ¤É¤ª¤ê¡£¤¢¤º¤¥¢¥¤¥¹¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê´Å¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤º¤Î³¤Î±öµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Å¤ß¤ÎÇ»¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤ÎÏÂ´ÅÌ£¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë¿©¤Ù¿´ÃÏ¤â¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹Å¤µ¤È³ÊÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤¾¡Á¡£
£ ÎýÆý¥½¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤à ¤¤¤Á¤´Çò¤¯¤Þ365±ß¡Ã5ËÜ¡Ã107kcal¡Ã´Ý±ÊÀ½²Û¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
Çò¤¯¤Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎýÆý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Îçõ¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¾¡£¤¢¤º¤¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä²ÌÆùÍ×ÁÇ¤Ï¤¤¤Á¤´¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤¬¤Þ¤Ð¤é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¤½¤ÎÎÌ¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬Âç¤¤¤¡Ë¡¢¹¥¤ß¤òÊ¬¤±¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡£¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤é¤·¤¤»ÀÌ£¤ÎÎ©¤Ã¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤·Ï¡£¤½¤ì¤È¤Í¤Ã¤È¤êÎýÆý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¥»¥Ö¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¤¥¹¡ÊÈ¢¡Ë¤ª¤¹¤¹¤áÌÃÊÁ¤Þ¤È¤á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³º¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£