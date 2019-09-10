カタールW杯への初戦に大迫勇也、中島翔哉らが先発…久保建英はベンチスタート
日本代表は10日、2022 FIFAワールドカップ カタール アジア2次予選でミャンマー代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。
先発は5日のパラグアイ戦と同じ11人がラインナップ。この試合に出場すれば、日本代表としてW杯アジア予選最年少出場記録を更新する久保建英はベンチスタートとなった。
試合は21時20分にキックオフ。日本テレビ系列にて生中継される。
■日本代表 ミャンマー戦スタメン
▼GK
12．権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
▼DF
19．酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
16．冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
22．吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
5．長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
▼MF
13．橋本拳人（FC東京）
7．柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）
21．堂安律（PSV／オランダ）
9．南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
10．中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
▼FW
15．大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）
□控えメンバー
▽GK
1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23．シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▽DF
2．植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
3．安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
4．畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
▽MF
6．遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
8．原口元気（ハノーファー／ドイツ）
14．伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17．久保建英（マジョルカ／スペイン）
20．板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
▽FW
11．永井謙佑（FC東京）
18．鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）
先発は5日のパラグアイ戦と同じ11人がラインナップ。この試合に出場すれば、日本代表としてW杯アジア予選最年少出場記録を更新する久保建英はベンチスタートとなった。
試合は21時20分にキックオフ。日本テレビ系列にて生中継される。
■日本代表 ミャンマー戦スタメン
▼GK
12．権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
▼DF
19．酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
16．冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
22．吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
5．長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
▼MF
13．橋本拳人（FC東京）
7．柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）
21．堂安律（PSV／オランダ）
9．南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
10．中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
▼FW
15．大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）
□控えメンバー
▽GK
1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23．シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▽DF
2．植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
3．安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
4．畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
▽MF
6．遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
8．原口元気（ハノーファー／ドイツ）
14．伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17．久保建英（マジョルカ／スペイン）
20．板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
▽FW
11．永井謙佑（FC東京）
18．鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）