連続ドラマ『孤独のグルメ Season8』が10月からテレビ東京系で放送される。久住昌之原作、谷口ジロー画による同名漫画をドラマ化した『孤独のグルメ』は、松重豊演じる輸入雑貨商の井之頭五郎が営業先で見つけた食事処に立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す様を描くグルメドラマ。2012年に放送がスタートし、昨年放送されたシーズン7第1話ではシリーズ最高視聴率となる5.1%を記録した。また韓国の『Seoul Drama Award 2018』では「The Most Popular Foreign Drama of the Year」を受賞している。連続ドラマとしては約1年半ぶりとなる新シーズンは、初めてスイーツをメインにした回が放送されるほか、グルメカットに「新兵器」を導入するなど、新たな仕掛けが用意されているという。出張編では「『孤独のグルメ』ファン必見の地域」に初上陸。第1話は「有名繁華街」からスタートする。主演の松重豊はシーズン8の意気込みについて「心の準備は出来ていましたが、なにせ一昨日妻から知らされたばかりで、内臓の準備が整っていません」とコメント。また「シーズン8の放送中も、私の不祥事による降板など、予断を許さない状況です。ネットニュースよりも放送終了後のフライングテロップに御注目ください」と視聴者にメッセージを寄せている。小松幸敏プロデューサーは「今シリーズは新しい若い力も注入し、松重さんとスタッフ皆で、美味しい至福の時間を提供できるよう頑張ります」と明かしている。なお新シーズンの放送開始を記念して9月6日からテレビ東京オフィシャルサイト、TVer、GYAO!、ニコニコチャンネルの「ネットもテレ東」サービスと、テレビ東京公式Youtubeチャンネルで、過去の放送から選出した18作品を期間限定で無料配信する。■松重豊のコメント・シーズン8決定を聞いた時の心境一昨日、仕事から帰ったら、ネットニュースを見た妻に10月からやるんだねと言われました。再放送中にテロップが流れたとの事。さすがテレ東、出演者もビックリの粋なサプライズをするなぁと思いました。・今後どんなところに行って、何を食べてみたいか心の準備は出来ていましたが、なにせ一昨日妻から知らされたばかりで、内臓の準備が整っていません。・視聴者へのメッセージシーズン8の放送中も、私の不祥事による降板など、予断を許さない状況です。ネットニュースよりも放送終了後のフライングテロップに御注目ください。■小松幸敏プロデューサーのコメントテレビ東京の深夜ドラマでシーズン8まで続いている作品は「孤独のグルメ」以外になく、こんなに長く続けられているのは皆様のご声援とご支持があるからだと改めて確信しました。そのご声援とご支持を力に、今シリーズも新しいチャレンジをし、皆さんの空腹を誘い、いい意味で期待を裏切れるよう、お宝店舗探しにまい進します。今シリーズは新しい若い力も注入し、松重さんとスタッフ皆で、美味しい至福の時間を提供できるよう頑張ります。