映画『HiGH&LOW THE WORST』の劇中歌の詳細が発表された。10月4日から公開される『HiGH&LOW THE WORST』は、『HiGH&LOW』シリーズと高橋ヒロシの漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー作品で、『HiGH&LOW』シリーズの鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』の鳳仙学園が繰り広げる戦いを映し出すもの。公開に先駆けて、映画の前日談を描くテレビドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O』が7月17日から日本テレビ系で放送されている。今回発表されたのは、劇中歌として使用されている全10曲の書き下ろし楽曲のうち4曲。ドラマ版の第1話でも使われている。詳細が明らかになったのは、前田公輝演じる轟洋介のテーマとして起用されているEXILE THE SECOND“Ain't Afraid To Die”をはじめ、神尾楓珠演じる中越と中島健演じる中岡による、中・中一派のテーマとして使われているSWAY“ON FIRE”、佐藤流司演じる泰志とうえきやサトシ演じる清史の泰・清一派のテーマとして使用されているDOBERMAN INFINITY“まだ足りねぇ”、映画のバトルシーンで流れるTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE“FIRED UP”。また、映画の特報でも使用されているTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE“SWAG&PRIDE”はドラマのオープニングテーマとなっている。発表とあわせてドラマ版の場面写真が公開。本を手にした轟洋介がソファーに腰かける様子や、吉野北人演じる高城司、川村壱馬演じる花岡楓士雄の姿などが写し出されている。