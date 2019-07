アメリカ人気ドラマランキング、『NCIS』が1週でトップ奪還！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。6月17日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『アメリカン・ネクスト・スター』(NBC)

2.『60 MINUTES(再放送)』(CBS)

3.『60 MINUTES(再放送)』(CBS)

4.『THE BACHELORETTE』(ABC)

5.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班(再放送)』(CBS)

6.『HIGHWIRE LIVE IN TIMES SQUARE』(ABC)

7.『HOLEY MOLEY』(ABC)

8.『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則(再放送)』(CBS)

9.『AMERICAN NINJA WARRIOR』(NBC)

10.『アメージング・レース』(CBS)

多くの人気ドラマがシーズンフィナーレを迎えたことによるシーズンオフ。5月後半から続くドラマ閑散期、再放送中の『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』が前週、3週目にしてドラマ部門のトップから下りていたが、『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』から1週で首位を奪還することに成功している。『ビッグバン★セオリー』の視聴者数が前週から50万人減った(536万人→486万人)のに対し、『NCIS』は約50万人増(503万人→550万人)と正反対の傾向を見せた。

一方、全体ランキングで前週の3位からついに1位へと躍り出たのは、オーディション番組『アメリカン・ネクスト・スター』。これまで3週連続900万人台だったが、ついに1000万人の大台に到達した(975万人→982万人→946万人→1000万人)。また、1週間前にギリギリ10位だったリアリティ番組『バチェラー』のスピンオフ『THE BACHELORETTE』は4位へ大きくランクアップ。前週からの2部構成の後編だったためか、視聴者数を大きく(475万人→553万人)増やした。そのほかにも、タイムズスクエアの上に張ったワイヤーの上を歩く様子を生中継した『HIGHWIRE LIVE IN TIMES SQUARE』や『HOLEY MOLEY』『AMERICAN NINJA WARRIOR』『アメージング・レース』と多くのバラエティ番組がランクインしている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

© 2016 CBS Studios Inc. CBS and related marks are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.