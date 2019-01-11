ざっくり言うと
- 3日午後、成田空港着の米発デルタ航空機内で、女性客が拳銃を所持していた
- 米国籍の30歳前後の女性客で、拳銃と実弾数発を所持
- 機内で申告、入国せずに、帰国便に乗ったとのこと
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