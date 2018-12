一度は破局をしたものの復縁し、今秋にはカップルとしてレッドカーペットデビューも果たしたケイティ・ペリーとオーランド・ブルーム。彼のことを愛してやまないケイティだけれど、先日行われたチャリティオークションでは「オーランドとのデート権」を出品! その意外な結末が話題に。

12月2日(現地時間)に開催されたチャリティイベント「One Love Malibu Festival」。これは、先月カリフォルニアで発生した大規模な山火事による被災者を支援するためのイベント。マリブでは住宅を含む1500以上の建造物が焼失したとされており、同チャリティイベントではセレブはもちろん一般人も1000人ほどが参加。そして、この日だけで100万ドル(1億1300万円)を集めることに成功!

同イベントではライブ部門も設けており、グウェン・ステファニーやリタ・オラ、アラニス・モリセットやロビン・シック、そしてケイティ・ペリーなどの豪華な顔ぶれが参加。中でもケイティは、友人のピアニストが家を失ったことからオークションにも参加することにしたそう!

彼女がオークションに出品したのは、 恋人であるオーランド・ブルームとのデート権。当初は「バイクに同乗できる権利」だけだったものの、説明をしていくうちに盛り上がり、ランチを付け足すなど立派なデートに…!

Katy auctioning a motorcycle ride with Orlando at the One Love Malibu event yesterday (and playfully being a little jealous about it 😂)! pic.twitter.com/7xX7FbYoSc