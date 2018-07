靴、ベルト、財布および小銭入れに使われる革の前処理を行うバングラデシュの革なめし工場は、毒性の強い化学廃棄物を河川に廃棄して環境を汚染し、また児童への労働搾取を行ったため政府に操業停止を命じられた。しかし新しい工業団地へ移転して操業を再開して以来1年以上もの間、付近を流れる河川に再び有毒物質を垂れ流し続けている。

「工場のせいで川が死んでいく。水の色が変わり果ててしまった」と、日雇い労働者として工場で働く地元の住民、アブダス・シャクール氏は先週、AP通信の記者に語り、「私は何十年もの間ここに住み続けている。川の状態が昨年1年間で劇的に悪化した」とも述べた。

牛皮の毛を除去し、柔らかい革に仕上げる作業は汚染を伴う可能性がある。ダッカ近郊のハザーリーバーグには以前、150以上もの革なめし工場が存在した。1年前まで、大気中に化学物質や剥いだ革の破片の腐った臭気が充満して非常に有害だったため、環境保護主義者たちからは世界中で最も激しく汚染された地域の1つとして何度も悪評を立てられていた。隣接するベリガンガ川は18万人もの住民の貴重な飲料水の供給源だが、この川も汚染されたと考えられている。

2017年4月、国際的圧力の下で、政府はハザーリーバーグの革なめし工場への電力供給を停止し、シャバールにある新たな製革工場地域への移転を命じた。

現在、AP通信は、新しい場所に移転した革なめし工場が化学物質をダルシュワリ川に垂れ流し、有毒な廃棄物を空き地に投棄している事実を把握している。下水道や廃水処理場は存在するものの、大量に出る有害廃棄物を処理するには不十分である。

ヒューマン・ライツ・ウォッチの環境プログラム副所長を務めるリチャード・ピアスハウス氏は「以前から予見されていたが、これは大惨事だ。皆、問題の本質は技術的な課題、つまり、集中廃水処理施設の不足であって、政策的な問題ではない、と自分に言い聞かせている。しかし、バングラディシュの製革業界は、最終的に政府当局者が本気を出して法律を施行するまでは、児童就労や労働上および環境上の健康危機など数々の基本的な問題に苦しめられるだろう」と語った。

ニューヨークに拠点を置く労働の権利を扱う非営利団体のトランスペアレンテムは、ハザーリーバーグから革を仕入れている、もしくは、同地に革なめし工場を所有しているアメリカやヨーロッパの企業に対し、革製品の生産過程で生じる汚染物質の浄化を支援するよう呼び掛けている。これらの企業には、クラークス、コーチ、ケイト・スペード、メイシーズ、マイケル・コース、シアーズ、スティーブ・マデンおよびティンバーランドが含まれる。また、トランスペアレンテムはドイツを拠点とする靴やスポーツウエアのチェーン店であるダイヒマンや、アメリカを拠点として靴のデザインと販売を行うハーバー・フットウエア・グループとジェネスコの2社にも呼び掛け、さらに多くのブランドが汚染浄化支援に乗り出すよう要請している。

「バングラデシュ政府と製革業界の責任は、ハザーリーバーグを浄化し、さらに、同じ轍を踏まないようシャバールでの全面的な環境の激変を防止することだ。ハザーリーバーグもしくはシャバールにある革なめし工場と提携している生産者から皮革を購入したことのあるブランドは、影響力を持っている。だからこそ、改革の責任の一端を担う必要がある」とトランスペアレンテムの代表者であるE・ベンジャミン・スキナー氏は言う。

秘密裏に調査を実施した捜査員は、特定の革素材が使われて個別の財布や靴となることを監視しきれなかった。素材の供給源の獲得から始まって小売店の陳列棚に製品が並ぶまでのサプライチェーンは数段階、時に十数段階にも及ぶ。

トランスペアレンテムはバイヤーに対しても、シャバールにより優れた廃棄物処理施設を建設できるように力を合わせて支持するように呼び掛けた。

こういった呼び掛けに反応を示したすべての企業は、口をそろえてバングラデシュにある製革工場からはもはや一切の皮革を調達していない、と主張した。中には、バングラデシュから皮革を購入したことは一度もない、と回答する企業もいた。メイシーズ、ティンバーランドおよびクラークスは製品をバングラデシュで製造し続けている。

クラークスは「当社は、バングラデシュにあるどの革なめし工場とも、直接的にも間接的にも一切の関係はない」と声明の中で述べた。この声明によると、同社のバングラデシュにある生産業者は、すべての皮革を国外から調達しており、同社は継続的に提携企業に対する監査を実施している、という。

シャバールの新しい工業センターでは、AP通信の記者が、集中廃水処理施設は強化されたとする当局者の主張と相反し、実は処理施設がまだ十分には機能していないことを発見した。

この処理施設に勤務する中国人エンジニアは、黙して何も語ろうとしなかった。

廃水処理施設の稼働に遅延が生じていることに加え、新たな問題が生じている。固形廃棄物を備蓄していると思われる溜め池の護岸に亀裂が繰り返し生じているのだ。このせいで、廃棄物と雨水が混じり合い、川へ流入することによってさらに深刻な汚染が生じている。

「これは憂慮すべき事態だ。護岸は何度も修復されてきたが、モンスーンによって再びたくさんの亀裂が生じている」と廃水処理施設のコンサルタント、デロワール・ホセイン氏は言う。

セーブ・ザ・エンバイロメント・ムーブメントの議長、エイブ・ナーサー・カーン氏は先週、新しいシャバールの製革工場地域には複数の構造的な欠陥があり、同地域で深刻な汚染が発生している、と語った。

「廃棄物によって川の生命が死に絶え、土壌は汚染され、環境全体が破壊されてしまった。危険な化学物質がいまだに川へ流れ込んでいる」とカーン氏は言う。

そして、有毒な革なめし工場を極度に汚染が進んだハザーリーバーグから移転させたことは、ただ単に環境災害を別の場所に移動しただけに過ぎないことは明らかだ、と語った。

「政府は、環境については何も配慮していないようだ。ここシャバールでも同じことが起きつつある」とカーン氏は言う。「当局者が汚染による深刻な環境への影響をきちんと理解していないことに深い失望を覚える。この汚染は回避することができたはずだ」と同氏は言い、苦情を申し立てても当局は「耳を貸そうともしない」と憤慨した。

バングラデシュ人の革製品生産者たちはこの件について一様にコメントを出し渋った。

大手の輸出工場関係者は、同社は関係当局の手落ちの巻き添えを食らいたくない、と語った。

ある関係者は「我々は繰り返し苦情を申し立てたが、汚水処理施設はいまだに完全にはその機能を果たしておらず、革なめし工場内部の改革と刷新のペースも遅々として一向に前進しない」と、報復を恐れて匿名を条件に話した。そして、「政府は、新しい製革工場地域のすべてのインフラ構造を整える全責任を背負っている。しかし我々は、ここで何一つ貢献していない」と言った。

