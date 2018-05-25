気象庁によると、25日21:13頃、長野県北部を震源とするM5.1の地震があり、長野県栄村で震度5強の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：5月25日21:13頃
・震源地　　：長野県北部(北緯36.9度、東経138.5度)
・震源の深さ：ごく浅い
・地震の規模：M5.1(推定)

■震度3以上が観測された市町村
【震度5強】
・長野県　：栄村北信＊
【震度4】
・新潟県　：十日町市上山＊、十日町市松代＊、上越市安塚区安塚＊、津南町下船渡＊
【震度3】
・長野県　：飯山市飯山福寿町＊、木島平村往郷＊、野沢温泉村豊郷＊、栄村小赤沢＊
・新潟県　：長岡市小国町法坂＊、長岡市山古志竹沢＊、長岡市与板町与板＊、十日町市下条＊、十日町市千歳町＊、十日町市水口沢＊、十日町市松之山＊、上越市浦川原区釜淵＊、上越市牧区柳島＊、上越市清里区荒牧＊、上越市三和区井ノ口＊、南魚沼市六日町、南魚沼市塩沢小学校＊、南魚沼市塩沢庁舎＊、湯沢町神立＊、刈羽村割町新田＊
・群馬県　：中之条町日影、中之条町入山＊

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