Image: Mark Wilson/Getty Images News/ゲッティ イメージズ

あれだけ言ったのに…。

99年ぶりの皆既日食大陸横断で、月曜朝から大盛り上がりだったアメリカ。その盛り上がりぶりは、日本のメディアでも多く報じられました。先週末には、日食関連イベント(観測グラスの作り方や観測方法など)が多く開かれ、事前に「太陽を直接見てはいけません」とさんっざん呼びかけが行なわれていました。それなのに…、ものすごく直接見上げている人がここに。

メラニア夫人とホワイトハウスで観測したトランプ大統領、思いっきり太陽を直接見ています。これは、ベテラン芸人もびっくりの見事なボケっぷり。



As he did this, someone in a crowd of aides below shouted "Don't look." pic.twitter.com/dtfSLEzcAZ