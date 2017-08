おはようございます♫ 今朝の朝ごパンは、前から気になっていた @namimocchi ちゃんの作ってた#アイスパン 真似っ子してみました♫ 私は、アイスクリームをイメージしてカラフルな#バーバパパ バージョン♫にしてみました😊 アイスクリームのコーンにパン生地を乗せて発酵させ焼くのですが、高さがあるので焦げたり、型に立てて焼いたものの倒れて、お顔が凹んだりと、醜い仕上がりに😂😂😂 黄色い子が酔っ払いみたい(笑) #手作りパン #手捏ねパン #カップパン #朝ごパン #朝食 #キャラパン #キャラフード #カラフル #アイスクリーム #テーブルコーデ #パン作り #おうちカフェ #うちパン #デコパン #アイスクリームコーン #barbapapa #homemadebread #breakfast #icecream #kurashiru #foodkurashiru #yammy #breads #cutefood #kawaiifood #instafood #barbeapapa #icecreamcone

A post shared by enu (@enu1231) on May 16, 2016 at 4:21pm PDT