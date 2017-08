8月9日から15日にかけて、横浜みなとみらいエリア一帯で街型イベント『ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!』が開催中です。20匹のピカチュウがそろってお散歩していたり、エリア内の様々な施設でショーが開催される中、『ポケモン GO』のリアルイベント『Pokemon GO PARK』(以下『ポケモン GO PARK』)も開催されています。

会場は赤レンガパークとカップヌードルミュージアムパークの2か所。赤レンガパークは『ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ』のカントー地方のポケモンが、カップヌードルミュージアムパークでは『ポケットモンスター金・銀』のジョウト地方のポケモンが、それぞれいつもより多く出現します。さらに会場では、いつもはヨーロッパ地域限定で現れる“バリヤード”が出現するほか、エリア内のポケストップで入手できる2kmタマゴから、通常とは異なるポケモンが出現するとのこと。

『ポケモン GO』公式『Twitter』アカウント( @PokemonGOAppJP )は、発見が困難とされるポケモン“アンノーン”の出現も予告しています。

#ピカチュウ大量発生チュウ でPok?mon GO PARK 開催チュウ!また、アンノーンがみなとみらいエリアに出現しやすくなっているようです。トレーナーのみなさん、ピカチュウと一緒にポケモンをたくさんゲットしましょう!#PokemonGO

JR桜木町の駅を降りると、いきなりアンノーンに遭遇! どうやらみなとみらい一帯で、ふだん出会えないポケモンが大量発生しているようです。

会場に足を運んでみると、スマホ片手に参加している多数の人の姿が。モバイルネットワークが不安定という声も出ていましたが、ソフトバンクが移動基地局を設置して、他キャリアのユーザーも使えるフリーWi-Fiの提供を開始しているので一安心です。

会場には、“リアルジム”と“リアルポケストップ”も設置。オブジェのある位置には、ゲーム内でもジムとポケストップが登場します。

両会場を30分ほど歩いてみた成果ですが……。アンノーン、バリヤードはもちろん、ヨーギラス、エアームド、ミルタンク、メリープなど、ふだんなかなか出会えないポケモンをゲットできました。アジア地区限定のカモネギもよく現れるので、まだ持っていない人はこの機会にゲットしてみては。

『ポケモン GO PARK』は8月15日まで開催中。8月14日には、横浜スタジアムでリルイベント『Pokemon GO STUDIUM』も開催されます。こちらは抽選の当選者のみ参加できるイベントですが、『ポケモン GO PARK』は誰でも無料で参加可能。

『Pokemon GO PARK』開催概要

開催日時:8月9日(水)〜8月15日(火) 10:00〜18:00

参加費:無料

開催場所:赤レンガパーク・カップヌードルミュージアムパークの2会場

