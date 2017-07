Siriが、人気俳優と組んで映画に出演する模様です。「ザ・ロック」の愛称でも知られるドウェイン・ジョンソン氏が、Appleとタッグを組んだという謎めいた映画を予告しています。映画はYouTubeで公開される模様です。

元プロレスラーで、「ワイルド・スピード」シリーズなどの人気映画に出演する俳優の「ザ・ロック」ことドウェイン・ジョンソン氏が、現地時間7月23日に自身のTwitterやFacebookページで、新作映画の予告の書き込みをしています。



史上最高にクールで、セクシーで、面白い(でいいのかな?)映画を作るために、Appleと組んだ。明日公開!

Teamed w/ @Apple to make the biggest, coolest, sexiest, funnest (is that a word?) movie ever. Drops TOMORROW!#ROCKxSIRI #DominateYourDay✊ pic.twitter.com/STwlCPsVUh

— Dwayne Johnson (@TheRock) 2017年7月23日